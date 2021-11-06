Росздравнадзор предписал сообщать об врачах антипрививочниках в СК

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danilov 06 Ноября 2021 в 12:21:41
Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо.
При этом под особым контролем должны находиться медицинские работники, которые участвуют в антипрививочной кампании.
Источник издания рассказал, что письмо появилось после заседания оперативного штаба Минздрава. На нем среди прочих вопросов обсуждались меры противодействия антипрививочному движению, и «Минздрав был настроен жестко».
Территориальные органы после обращения в прокуратуру или следственные органы в трехдневный срок должны известить об этом Росздравнадзор.
Статья 207.1 Уголовного кодекса описывает публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы. Статья 207.2 касается публичного распространения заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшего тяжкие последствия. При наступлении смерти человека или тяжких последствий она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
В примечании к статье перечисляются обстоятельства, представляющие угрозу жизни и безопасности граждан. Среди них названы чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, которые угрожают жизням людей или могут привести к значительным материальным потерям.
С самого начала вакцинации в прессе появились сообщения о том, что некоторые медицинские работники отговаривают пациентов делать прививку от COVID. В июне 2021 года команда сервиса для медиков «Справочник врача», который объединяет более 450 тыс. пользователей, провела опрос по просьбе «Коммерсанта». Выяснилось, что на тот момент сделали прививку 41% врачей, собирались делать в ближайшее время 24% врачей, а 35% по прошествии почти полутора лет пандемии признались, что не готовы прививаться.
Почти две трети опрошенных посоветовали бы прививаться родственникам и знакомым. Однако 37% врачей не стали бы рекомендовать близким и знакомым вакцинацию: они «не уверены в эффективности вакцины».
В социальных сетях с началом вакцинации появились группы «антиваксеров», которые активно ведут пропаганду против вакцины. В конце сентября основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке двух каналов противников вакцинации от коронавируса из-за призывов к насилию против медиков. Однако другие каналы продолжают существовать и ведут активную деятельность. При этом они способны проводить скоординированные кампании. Целью одной из них стал РБК после опроса в Telegram-канале «Поддержали бы вы введение жестких ограничений для граждан без прививки от COVID-19 в России?». За несколько часов в голосовании приняли участие более 150 тыс. человек.
https://www.rbc.ru/society/03/11/2021/6182c0829a7947611503cad6