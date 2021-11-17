 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Большие потери Баку/Мигрантов вооружают, штурм, Польша/Казахстан: рабы из РФ/Байден сдал Тайвань
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Ноября 2021 в 19:39:11


Раскрыть тайминг
Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 17.11.2021 в 21:05:51   # 786475
16 октября 2021 года, Ереван, митинг с лозунгами «Путин х**ло!»

https://t.me/vityzeva/39607
поощрить | покарать
  старик 17.11.2021 в 23:57:25   # 786482
Ну от армян ничего другого и ожидать не стоит. Армяне сэр!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь