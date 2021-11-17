Большие потери Баку/Мигрантов вооружают, штурм, Польша/Казахстан: рабы из РФ/Байден сдал Тайвань

00:00 Большие потери, попытка мира: Ереван, Баку.

Заседание парламента Армении началось с минуты молчания по погибшим на границе с Азербайджаном. Во вторник в боях был убит один солдат Армении, еще 13 военнослужащих попали в плен. И 24-ре не выходят на связь. Это данные минобороны республики. Потери Азербайджана - семь человек. Еще десять получили ранения. После переговоров Шойгу с Баку и боевые действия остановлены.



02:07 Польша: мигрантов вооружает Минск.

Польские силовики отразили новую попытку штурма границы.

Мигранты слепили лазерами спецназ и забрасывали военных петардами. В ответ силовики подогнали дополнительные водометы. Польские солдаты тем временем напали на фотожурналистов.



05:10 Казахстан: рабы.

В Карагандинской области из 20-летнего рабства освободили россиянина. Ранее в интернет попало видео, в котором он попросил помощи у своих родителей.



06:07 Мощный буран в Казахстане.

Ветер срывал крыши, переворачивал машины и повалил десятки деревьев. Теперь на республику надвигаются сильные морозы.



06:55 "Северный поток-2": экологичный проект.

Суд в Германии отклонил иск экологов против российского трубопровода.



07:52 Байден сдал Тайвань

Президент США заявил, что с КНР наладят взаимодействие, об этом удалось договориться на виртуальном саммите.

Также Байден сказал, что не поддерживает независимость Тайваня, хотя ранее позиция Белого дома звучала иначе.

Кроме того Байден озадачил журналистов, отвечая на вопрос поедет ли команда США на Олимпиаду в Пекине.



09:20 QR-коды для авиа.

В Хабаровском крае ввели ограничения для перелётов внутри региона, сообщили местные власти.