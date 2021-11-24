В Стамбуле прошли стихийные акции протеста после обвала лиры

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danilov 24 Ноября 2021 в 17:58:52
Кто не скачет...
АНКАРА, 23 ноя — РИА Новости. Стихийные акции протеста прошли в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры, сообщил телеканал Halk TV.
Митингующие требовали отставки правительства и ухода от власти правящей Партии справедливости и развития. Полиция разогнала демонстрантов.
Турецкая валюта во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Как заявил РИА Новости финансовый аналитик Арда Тунджа, такое резкое падение за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как в минувший четверг Центробанк Турции снизил учетную ставку до 15 с 16 процентов, а в понедельник президент Тайип Эрдоган высказался за дальнейшее снижение показателя.
Лидеры основных оппозиционных партий — Народно-республиканской и Хорошей — Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. Глава государства, в свою очередь, заявил, что президентские и парламентские выборы пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.
https://ria.ru/20211123/turtsiya-1760435143.html
Жители Анкары встревожены ростом цен на фоне падения лиры, хотя не все возлагают ответственность на власти. Вот что рассказали корреспонденту РИА Новости:
"Я как обычный гражданин беднею на глазах. С падением лиры страна беднеет, растут цены на всё, что так или иначе связано с долларом, особенно импортные товары"
"Мы работаем с женой вместе на неплохих должностях, детей у нас нет, но мы сейчас в шоке. Мы сейчас перестали ходить в кафе, ничего дорогостоящего не покупаем и просто смотрим, как наши деньги превращаются в труху"
"И до падения лиры цены росли как на дрожжах, я (владелец продуктового магазина) работал практически без прибыли, с трудом рассчитывался с поставщиками, а что будет теперь, мне вообще трудно представить"
"О чем вы говорите? Эти игры с курсом – происки Запада, который хочет сломить Турцию и подчинить ее себе. А Эрдоган и правительство делают все возможное, чтобы противостоять врагам. Да, сейчас трудное время для всех нас, но паниковать не надо - я верю, что с помощью Аллаха мы победим"
Комментарии, по рейтингу, по дате
== О чем вы говорите? Эти игры с курсом – происки Запада, который хочет сломить Турцию и подчинить ее себе. А Эрдоган и правительство делают все возможное, чтобы противостоять врагам ==
Подтверждаю. Именно такие настроения среди местных. Топят за Эрдогана. Хотя автократ обыкновенный и не более.
Вернее, не совсем обыкновенный, а ёбнутый - у таких во всем виноваты внешние враги.
Турецкий кризис: причины и последствия падения лиры в 100 и 500 словах https://www.bbc.com/russian/features-45177644
13 августа 2018
Турецкая лира свалилась в пике, инвесторы и население скупают на нее доллары, опасаясь полномасштабного финансового кризиса. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уверяет, что экономика сильна как никогда, и винит во всех бедах внешних врагов.
Почему лихорадит валютный рынок Турции и чем это грозит ей и миру? Русская служба Би-би-си собрала две истории турецкой экономической болезни: краткую (100 слов) и более полную (500).
100 слов
Симптомы
Лира рухнула на 45%
Акции подешевели вдвое
Инфляция - почти 20%
Дефицит текущего счета - $57 млрд
Причины
Внутренние экономические:
Высокая инфляция - высокие ставки кредитов в лирах. Поэтому банки и бизнес назанимали $200 млрд за границей.
Скудные природные ресурсы - зависимость от импорта.
Внешние экономические:
Ставки в США растут. Инвесторы уходят с развивающихся рынков.
Нефть дорожает.
Внутренние политические:
Сомнения в независимости ЦБ и адекватности экономической политики.
Ослабленные чистками институты: суды, пресса, оппозиция.
Внешние политические:
США ввели санкции и пошлины на металлы.
Эрдоган обостряет конфликт.
...
Причины
Внутренние экономические причины: высокая инфляция, зависимость от импортных товаров и капитала.
Из-за инфляции внутренние ставки кредитов превышают 10%, поэтому турецкие компании и банки привыкли опираться на дешевые внешние займы: они должны свыше $200 млрд в евро и долларах. Их нужно возвращать, а выручка у них в лирах. Так что спрос на валюту гарантирован, а ее предложение - нет. И вот почему.
Внешние экономические причины: рост ставок в США и цен на нефть.
Мировая экономика постепенно оправляется от кризиса десятилетней давности, и центробанки развитых стран перестают накачивать экономику деньгами. Ставки в США растут, инвесторы продают доходные, но рисковые активы развивающихся рынков и перекладываются в надежные и снова доходные активы в долларах. Неудачное время для Турции.
К тому же, она не богата ресурсами и зависит от экспорта энергоносителей. Нефть дорожает, что лишь увеличивает спрос на валюту в Турции.
...
13 августа 2018
Турецкая лира свалилась в пике, инвесторы и население скупают на нее доллары, опасаясь полномасштабного финансового кризиса. Президент Реджеп Тайип Эрдоган уверяет, что экономика сильна как никогда, и винит во всех бедах внешних врагов.
Почему лихорадит валютный рынок Турции и чем это грозит ей и миру? Русская служба Би-би-си собрала две истории турецкой экономической болезни: краткую (100 слов) и более полную (500).
100 слов
Симптомы
Лира рухнула на 45%
Акции подешевели вдвое
Инфляция - почти 20%
Дефицит текущего счета - $57 млрд
Причины
Внутренние экономические:
Высокая инфляция - высокие ставки кредитов в лирах. Поэтому банки и бизнес назанимали $200 млрд за границей.
Скудные природные ресурсы - зависимость от импорта.
Внешние экономические:
Ставки в США растут. Инвесторы уходят с развивающихся рынков.
Нефть дорожает.
Внутренние политические:
Сомнения в независимости ЦБ и адекватности экономической политики.
Ослабленные чистками институты: суды, пресса, оппозиция.
Внешние политические:
США ввели санкции и пошлины на металлы.
Эрдоган обостряет конфликт.
...
Причины
Внутренние экономические причины: высокая инфляция, зависимость от импортных товаров и капитала.
Из-за инфляции внутренние ставки кредитов превышают 10%, поэтому турецкие компании и банки привыкли опираться на дешевые внешние займы: они должны свыше $200 млрд в евро и долларах. Их нужно возвращать, а выручка у них в лирах. Так что спрос на валюту гарантирован, а ее предложение - нет. И вот почему.
Внешние экономические причины: рост ставок в США и цен на нефть.
Мировая экономика постепенно оправляется от кризиса десятилетней давности, и центробанки развитых стран перестают накачивать экономику деньгами. Ставки в США растут, инвесторы продают доходные, но рисковые активы развивающихся рынков и перекладываются в надежные и снова доходные активы в долларах. Неудачное время для Турции.
К тому же, она не богата ресурсами и зависит от экспорта энергоносителей. Нефть дорожает, что лишь увеличивает спрос на валюту в Турции.
...
24 НОЯЧто-то мне это напоминает...
ОАЭ выделили $10 млрд для инвестиций в Турцию https://tass.ru/ekonomika/13013199
АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. ОАЭ выделили $10 млрд для инвестиций в Турцию, сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре председатель Государственного инвестиционного фонда Абу-Даби Мухаммед Хасан ас-Сувейди.
"Объединенные Арабские Эмираты для инвестиций в Турцию выделили $10 млрд", - сказал ас-Сувейди.
ОАЭ выделили $10 млрд для инвестиций в Турцию https://tass.ru/ekonomika/13013199
АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. ОАЭ выделили $10 млрд для инвестиций в Турцию, сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре председатель Государственного инвестиционного фонда Абу-Даби Мухаммед Хасан ас-Сувейди.
"Объединенные Арабские Эмираты для инвестиций в Турцию выделили $10 млрд", - сказал ас-Сувейди.