Новый штамм

Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 28.11.2021 в 04:26:47 # 786993
Цитата: DITRX от 27.11.2021 19:15:36
столько разных штамов вышло ( Пекинский ,Индиский теперь и Африканский и.т.д и т.п) И что от каждого надо вакцину делать или одного Казвака на всех хватит ???
столько разных штамов вышло ( Пекинский ,Индиский теперь и Африканский и.т.д и т.п) И что от каждого надо вакцину делать или одного Казвака на всех хватит ???
Ок. Кому вопрос? И кому предъявы?
Вы в курсе что делать? Я лично нет.
Кого слушать? Без понятия, но вариантов тоде нет, слушать приходится науку, а какая она сегодня - никто не скажет однозначно.
Одно точно: погибнут те, кто должен погибнуть.
Жто причем касается всего. Кто мы все такие? И чего нам ждать? Прогнозы печальные. А что мы можем с этим сделать? Да по сути ничего.
Каждый прочтет и сделает свои выводы. И окажется там где ему положено быть со своими выводами.
Если до сих пор кому ьо непонятно о необратимости последствий и о глобльной перекройке человечества - это пнчально. Но даже эти познания не уберегут неугодных ... на сикундочку... природе.
Увы и ах. Природе.
Нас слишком много развелось, слишком вумных. Надо подчисится подумала планета, и чистится.
Я сразу скажу что не принимаю теорий мирового заговора. А принимаю только то, что все мы мартышки. Все без исключения. А вирус - это вирус. И ему глубоко плевать на центристкие игры людей. Он потихонечку переростаеет в монстра.
И если мы его не добъем, он добъет нас.
З.Ы. хочу добавить: в печальной тенденции стремления человека к одиночеству, без возможности социальной адаптации, приводит к тому, что все комментаторы надеятся остаться встороне. В самом начале пандемии, заслуженные ученые и деятели говррили однозначно, что вирус коснется каждого человека на планете без исключения. И те, кому сейчас удалось избежать столкновения лобового с ним - не значит, что удастся "отсидется в бункере". Это касается каждого без исключения.
Я думаю в следующем году тех кто не столкнулся с тяжелой болезнью остануться единицы. И вопросы там будут другие.