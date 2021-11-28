 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
На 73-м году жизни скончался певец Александр Градский
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Ноября 2021 в 10:42:30
В Москве на 73-м году жизни скончался российский певец и композитор Александр Градский.
По информации «Известий», смерть артиста наступила в 2:10.
26 ноября Градского доставили в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт после жалоб певца на плохое самочувствие.
За время творчества Градский успел написать более 40 альбомов.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 28.11.2021 в 13:32:31   # 787013
поощрить (6) | покарать
  Dragon 28.11.2021 в 20:16:05   # 787028

Раскрыть Раскрыть

поощрить (1) | покарать (5)
  Ал 28.11.2021 в 20:18:32   # 787029
Говномет забыл где срать можно? Хотя до "моска" таких как он бешеных животных правила приличия не доходят...
поощрить (1) | покарать
  старик 28.11.2021 в 21:16:18   # 787036
Господи драгон, какой же Вы озлобленный! Что Градский умер от ковида? Градского всегда уважал , и почему я тут должен что то метать мне непонятно. Мне непонятен ход Ваших, я думаю что от лютой злобы Ваши мысли скачут без всякой логики. Желаю Вам обрести спокойствие.
поощрить (3) | покарать
  Dragon 29.11.2021 в 00:15:51   # 787047
Старый нацик, ты же своего покровителя мАла спровоцировал в теме смерти Арона Атабек своим кваксерным убеждением, а говномет говнометить до сих пор в той теме не имея никакого уважение к покойному. А почему то его говнометания тут не вижу. И какой вывод напрашивается тут?! А вывод прост, вы с твоим мАлом нацики натуральные!!! Так ты с мАлом не одни тут такие по ходу!!! Я Вас просил в теме Арона не говнометить?! Слушались?!
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь