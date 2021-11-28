На 73-м году жизни скончался певец Александр Градский

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danilov 28 Ноября 2021 в 10:42:30
По информации «Известий», смерть артиста наступила в 2:10.
26 ноября Градского доставили в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт после жалоб певца на плохое самочувствие.
За время творчества Градский успел написать более 40 альбомов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Почему то здесь мАл и старый долбан не говнометят...
Не знаете почему??! Нацики долбанные, вам тут срать надо!!! Старый кваксер, чё ты тут свои убеждение не пишешь?!
Не знаете почему??! Нацики долбанные, вам тут срать надо!!! Старый кваксер, чё ты тут свои убеждение не пишешь?!