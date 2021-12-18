Прокурорам разрешили доступ к банковским счетам чиновников

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danilov 19 Декабря 2021 в 01:16:06
Эти сведения относятся к банковской тайне, отмечает «Прайм». Ранее прокуроры не входили в перечень лиц, которые вправе запрашивать их у кредитных организаций и получать.
Закон устанавливает право генпрокурора России и его заместителей, а также прокуроров субъектов РФ, военных и других специализированных прокуроров запрашивать в банках сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера чиновников, их супругов и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых ими средств. Одновременно устанавливается обязанность банков предоставлять такие справки.
Контролю подлежат, например, расходы лиц, занимающих государственные или муниципальные должности, должности в ЦБ РФ и его совете директоров, в госкорпорациях, Пенсионном фонде и Фонде соцстрахования, Федеральном фонде обязательного медстрахования, расходы финомбудсмена.
https://www.bfm.ru/news/488758
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