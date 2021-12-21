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В мире
Умер хомяк-криптотрейдер
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danilov 21 Декабря 2021 в 11:35:39
Известия о смерти Мистера Гокса, которого на самом деле звали Макс, принес его хозяин, сообщив об этом в Twitter.
Хомяк Мистер Гокс обрел известность в сентябре этого года, когда увеличил за несколько месяцев свой портфель криптовалюты на четверть: на 98,2 евро при изначальной сумме в 390 евро.
Клетка, в которой находился хомяк, была оборудована датчиками, благодаря которым Мистер Гокс рандомно «выбирал» криптовалюту, затем проходил через один из тоннелей, чтобы «принять решение» ― продать позицию или купить выбранный токен за 20 евро.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 21.12.2021 в 13:18:15   # 787886
А ведь мог стать миллиардером!
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  troll 21.12.2021 в 13:32:49   # 787887
хозяин избавился от него из-за денег.
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  Сергей13 21.12.2021 в 22:28:35   # 787908
Царствие небесное
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