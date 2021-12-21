Умер хомяк-криптотрейдер

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danilov 21 Декабря 2021 в 11:35:39
Хомяк Мистер Гокс обрел известность в сентябре этого года, когда увеличил за несколько месяцев свой портфель криптовалюты на четверть: на 98,2 евро при изначальной сумме в 390 евро.
Клетка, в которой находился хомяк, была оборудована датчиками, благодаря которым Мистер Гокс рандомно «выбирал» криптовалюту, затем проходил через один из тоннелей, чтобы «принять решение» ― продать позицию или купить выбранный токен за 20 евро.
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