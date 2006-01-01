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Вакцинация идёт домой
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danilov 28 Декабря 2021 в 13:16:43
Британия рассматривает план отправки бригад по вакцинации "от двери до двери" по адресам непривитых британцев.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10344567/Door-door-Covid-jab-teams-sent-homes-five-million-unvaccinated-Britons.html
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