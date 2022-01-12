Индекс паспортов компании Henley & Partners: самые сильные и слабые паспорта мира 2022 года

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GoodZone 12 Января 2022 в 12:19:57
Последние результаты Индекса паспортов мира демонстрируют самый большой разрыв в возможностях
для безвизовых путешествий граждан с момента создания индекса 17 лет назад. Без учета меняющихся и временных ограничений, связанных с коронавирусом, владельцы паспортов двух азиатских стран, Японии
и Сингапура, теперь могут въезжать в 192 пункта назначения без визы или с визой по прибытии – на 166 больше, чем Афганистан, который находится на последнем месте индекса.
Согласно историческим данным Индекса паспортов Henley & Partners, который ранжирует паспорта мира
по количеству безвизовых направлений, граждане могли в среднем посетить 57 стран в 2006 году без предварительного получения визы. Сегодня это число возросло до 107, но за этим общим увеличением скрывается растущее неравенство между странами Глобального Севера и Глобального Юга. Например, граждане Швеции и США могут посещать более 180 направлений без визы, в то время как владельцы паспортов Анголы, Камеруна и Лаоса могут перемещаться без визы только по 50 направлениям.
Паспорта Сингапура и Японии делят первое место в Индексе, которое означает, что гражданам этих стран открыты границы 192 стран мира.
Германия и Южная Корея делят второе место с безвизовым доступом в 190 стран.
Россия и страны СНГ изменили свои позиции за квартал наблюдений несущественно. Движения в рейтинге были также обеспечены изменениями в позициях других стран. Россия приобрела безвизовый доступ к Пакистану и переместилась с 51-го на 46-е место в рейтинге. Обладатели российского паспорта могут
в теории путешествовать по 119 направлениям без визы.
Украина поднялась с 37-го на 35-е место, заключив договор о безвизовом доступе с французскими заморскими территориями и Оманом. Обладатели украинского паспорта могут путешествовать без визы
или с визой по прибытии в 141 страну мира.
Республика Беларусь (65), Казахстан (68), Азербайджан (74), Армения (78) изменили свои позиции благодаря заключению договоров о безвизовом перемещении с Оманом. Грузия в отчетный период не заключала договоров о безвизовом перемещении с другими странами и занимает 48-е место с безвизовым доступом
к 115 направлениям мира.
Крис Келин, председатель Henley & Partners и создатель концепции паспортного индекса, рассуждает: «Паспорта и визы – это инструменты, влияющие на социальное неравенство во всем мире, так как именно они определяют возможности для перемещений по миру. Границы, в которых мы родились, и документы,
на которые мы имеем право, так же случайны, как и цвет кожи. Более богатые государства должны поощрять позитивную внутреннюю миграцию, чтобы помочь перераспределить и сбалансировать человеческие и материальные ресурсы во всем мире».
Доктор Андреас Браухлин, доктор медицинских наук и специалист в области кардиологии, отмечает, что здоровье и статус вакцинации так же влияют на возможность путешествовать, как и гражданский паспорт: «Гражданство или резидентство человека продолжают определять доступ к вакцинам, одобренным на национальном уровне, в то время как отсутствие всемирно признанного прививочного паспорта ограничивает мобильность. Проживание в «неправильной» стране может серьезно повлиять на доступ к бизнесу, здравоохранению и медицинским услугам, а также лишить возможности свободно передвигаться
по миру».
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https://ru.henleyglobal.com/newsroom/news/henley-and-partners-reveals-the-worlds-most-and-least-powerful-passports-for-2022/
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