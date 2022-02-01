Ковид, Новая Зеландия, Катар, Талибан и беременная журналистка

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danilov 01 Февраля 2022 в 11:43:17
Итак, Беллис работала на Al Jazeera English в Афганистане, но сказала, что не осознавала, что беременна, пока не оказалась в штаб-квартире медиакомпании в катарской Дохе. В Катаре незаконно быть беременной и незамужней, поэтому Беллис держала свою беременность в секрете, когда пыталась вернуться в Новую Зеландию, но ей было отказано во въезде из-за ограничений COVID-19.
Беллис залетела от репортера NYT, с которым в ноябре 2021 года она уехала в Бельгию, но не смогла там оставаться. так как у нее и американского репортера, не было вида на жительство в Бельгии. В итоге, в Бельгии она также не смогла оставаться и ее мытарства продолжились.
После того, как ей сказали, что она не имеет права на освобождение от строгого пограничного контроля COVID-19 в Новой Зеландии, Беллис позвонила своим контактам среди талибов (ранее она работала репортером в Афганистане и делала репортажи с интервью с обеими сторонами конфликта), и ей сказали, что она может родить в Афганистане, тем более, что после отказа впустить ее в Новую Зеландию, у нее кроме Афганистана не осталось вариантов, так как у Беллис имелся вид на жительство в Кабуле.
Как результат, Талибан предоставил ей убежище в Афганистане. По заявлению Беллис, талибы сказали ей, что если у нее будут проблемы с тем, что она не замужем , пусть она всем говорит что замужем, а если ситуация обострится, пусть позвонит "куда следует", приедут специально обученные люди и решат ее проблему.
Беллис написала у себя в блоге, что в этой ситуации есть "жестокая ирония", так как во время работы в Афганистане она делала репортажи том, как Талибан притесняет женщин. Теперь же она пишет: "Когда талибы вам - беременной незамужней женщине - предоствляют убежище, вы понимаете, что ваша ситуация очень неправильна". Теперь же, по мнению Беллис, у нее те же вопросы, к своему правительству, которые она раньше задавала по поводу талибов.
В итоге, Талибан предстал более адекватным, нежели Бельгия, Катар и Новая Зеландия. Журналистку уже обвиняют в эгоистичным и политически неправильном поступке, который выставляет Катар и Новую Зеландию не в лучшем свете, а Талибан наоборот отлично пропиарился.
В Новой Зеландии сразу начали заявлять, что дело Беллис может быть пересмотрено и после повторного рассмотрения, Беллис может въехать в страну. Вот что Талибан животворящий делает. При лучшем раскладе, Беллис таки сможет въехать и родить в Новой Зеландии, а Талибан так и эдак соберет медийные гешефты.