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В мире
Зимняя засуха в Доломитовых Альпах
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danilov 03 Февраля 2022 в 14:55:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 03.02.2022 в 16:52:55   # 790138
Вот, вот и у нас будет засуха, Дарью наверно мы полной не увидим в этом году, хренова то как будет
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  Dimmon 03.02.2022 в 16:57:15   # 790140
уровень влаги в почве на минимальных уровнях, засуха неизбежна
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