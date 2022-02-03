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Зимняя засуха в Доломитовых Альпах
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danilov 03 Февраля 2022 в 14:55:06
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Пастафариан
03.02.2022 в 16:52:55
# 790138
Вот, вот и у нас будет засуха, Дарью наверно мы полной не увидим в этом году, хренова то как будет
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Dimmon
03.02.2022 в 16:57:15
# 790140
уровень влаги в почве на минимальных уровнях, засуха неизбежна
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