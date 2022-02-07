Утечка мозгов из Южной Кореи
danilov 07 Февраля 2022 в 14:39:38
В Южной Корее будет создана база специалистов из наиболее ценных для государства отраслей, чтобы предотвратить переманивание кадров китайскими компаниями и не допустить утечки технологий за рубеж. Данная мера будет реализована в рамках пятилетнего плана по усилению защиты интеллектуальной собственности. План разработан несколькими государственными учреждениями страны, в том числе министерствами промышленности и юстиции, Офисом интеллектуальной собственности, а также Национальным агентством разведки.