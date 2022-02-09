Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Москве

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danilov 09 Февраля 2022 в 20:54:21
По данным инсайдеров, каких-либо других подробностей о состоянии политика в настоящее время не сообщается. По их словам, для многих представителей ЛДПР новость о госпитализации их лидера стала неожиданностью.
В декабре 2021 года политик сообщал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса.
У него поражено 50-75% легких. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Жириновский попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести - КТ-3.
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