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В мире
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Москве
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danilov 09 Февраля 2022 в 20:54:21
Заразившегося коронавирусом председателя ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ.

По данным инсайдеров, каких-либо других подробностей о состоянии политика в настоящее время не сообщается. По их словам, для многих представителей ЛДПР новость о госпитализации их лидера стала неожиданностью.

В декабре 2021 года политик сообщал, что за два года сделал восемь прививок от коронавируса.

У него поражено 50-75% легких. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Жириновский попал в больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести - КТ-3.
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