Жириновский иногда использует кислородную маску

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danilov 10 Февраля 2022 в 13:52:41
В пресс-службе ЛДПР ранее заявили, что заболевший коронавирусом глава фракции Владимир Жириновский чувствует себя нормально, даёт поручения и работает с документами.
В свою очередь Mash сообщает о тяжелом состоянии политика.
«По нашей информации, у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90–91%. При этом он считает себя здоровым, рвется работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему дают успокоительное», — сообщили в Telegram-канале.
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 10.02.2022 в 15:44:49 # 790462
Цитата: гримм от 10.02.2022 08:55:04
Так он вроде один из первых вакцинировался!!!
Так он вроде один из первых вакцинировался!!!
Он, в присущей его манере, переборщил с вакцинами. Я не знаю точно какими вакцинами он прививался, но знаю точно он сделал за время пандемии 8!!! прививок. И это как раз показатель того, что безмозгло вакцинировать всех подряд без обследования нельзя. Но из-за дороговизны всех необходимых процедур, государство просто колит всех подряд как баранов. Так что на сегодня это рискованнле занятие, если не подходить к нему с головой. У Жириновского были все возможности подойти грамотно к этому делу, но с присущим ему рвением он полез впереди всего паравоза. Молодец конечно, но он подал плохой пример. Нельзя бездумно идти и колоть. Необходимо сперва обследоваться и до прививки и после. Наблюдая за реакцией имунного ответа.
Скорее всего он просто убил свою имунку.
Цитата: alpha_portal от 10.02.2022 09:44:49лично делали ему прививки? Или основываетесь на его заявлениях и роликах в новостях?
Он, в присущей его манере, переборщил с вакцинами. Я не знаю точно какими вакцинами он прививался, но знаю точно он сделал за время пандемии 8!!! прививок. И это как раз показатель того, что безмозгло вакцинировать всех подряд без обследования нельзя. Но из-за дороговизны всех необходимых процедур, государство просто колит всех подряд как баранов. Так что на сегодня это рискованнле занятие, если не подходить к нему с головой. У Жириновского были все возможности подойти грамотно к этому делу, но с присущим ему рвением он полез впереди всего паравоза. Молодец конечно, но он подал плохой пример. Нельзя бездумно идти и колоть. Необходимо сперва обследоваться и до прививки и после. Наблюдая за реакцией имунного ответа.
Скорее всего он просто убил свою имунку.
Цитата: гримм от 10.02.2022 08:55:04
Так он вроде один из первых вакцинировался!!!
Так он вроде один из первых вакцинировался!!!
Он, в присущей его манере, переборщил с вакцинами. Я не знаю точно какими вакцинами он прививался, но знаю точно он сделал за время пандемии 8!!! прививок. И это как раз показатель того, что безмозгло вакцинировать всех подряд без обследования нельзя. Но из-за дороговизны всех необходимых процедур, государство просто колит всех подряд как баранов. Так что на сегодня это рискованнле занятие, если не подходить к нему с головой. У Жириновского были все возможности подойти грамотно к этому делу, но с присущим ему рвением он полез впереди всего паравоза. Молодец конечно, но он подал плохой пример. Нельзя бездумно идти и колоть. Необходимо сперва обследоваться и до прививки и после. Наблюдая за реакцией имунного ответа.
Скорее всего он просто убил свою имунку.