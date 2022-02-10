Жириновский иногда использует кислородную маску

Цитата: гримм от

Так он вроде один из первых вакцинировался!!! Так он вроде один из первых вакцинировался!!!

Он, в присущей его манере, переборщил с вакцинами. Я не знаю точно какими вакцинами он прививался, но знаю точно он сделал за время пандемии 8!!! прививок. И это как раз показатель того, что безмозгло вакцинировать всех подряд без обследования нельзя. Но из-за дороговизны всех необходимых процедур, государство просто колит всех подряд как баранов. Так что на сегодня это рискованнле занятие, если не подходить к нему с головой. У Жириновского были все возможности подойти грамотно к этому делу, но с присущим ему рвением он полез впереди всего паравоза. Молодец конечно, но он подал плохой пример. Нельзя бездумно идти и колоть. Необходимо сперва обследоваться и до прививки и после. Наблюдая за реакцией имунного ответа.Скорее всего он просто убил свою имунку.