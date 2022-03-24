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В мире
Умерла Мадлен Олбрайт - первая женщина на посту главы Госдепа США
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GoodZone 24 Марта 2022 в 09:12:55
Умерла бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Об этом сообщили ее родственники.

Олбрайт было 84 года, у нее был рак. Она возглавляла государственный департамент во время второго президентского срока Билла Клинтона.


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