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Умерла Мадлен Олбрайт - первая женщина на посту главы Госдепа США
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GoodZone
24 Марта 2022 в 09:12:55
Умерла бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Об этом сообщили ее родственники.
Олбрайт было 84 года, у нее был рак. Она возглавляла государственный департамент во время второго президентского срока Билла Клинтона.
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