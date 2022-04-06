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Коммунисты Греции
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danilov 07 Апреля 2022 в 11:00:54
Члены Коммунистической партии Греции (КПГ) и Коммунистической молодежи Греции (КМГ) заблокировали поезд, перевозивший военную технику и оборудование США и НАТО на выезде из порта Александруполис.


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