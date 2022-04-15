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Индонезия, митинг студентов
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danilov 14 Апреля 2022 в 23:42:33
Продолжаем одним глазом следить за реакцией на скачки цен на энергоресурсы и продовольствие в разных странах по планете

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Виктор Аст 15.04.2022 в 00:31:04   # 796764
смотрим как НЕ УМНЫЕ ломают свою экономику
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