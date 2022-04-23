Не только голод, но и жажда

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Апреля 2022 в 21:59:44
( 329.85Кб)
- Конфликты из-за контроля над водой; экономический или физический доступ к воде или даже нехватка воды вызывают насилие.
- Водные ресурсы или водные системы используются в качестве инструмента или оружия в насильственном конфликте.
- Потеря водных ресурсов или систем водоснабжения из-за того, что они стали преднамеренными или случайными объектами насилия. (Несчастный случай).
Источник выделяет следующие вышеуказанные различные типы конфликтов.
Самой горячей точкой является Азия, где наблюдается наибольшее количество конфликтов в абсолютном выражении и самый сильный рост числа конфликтов за последнее время.
Только в прошлом году по меньшей мере 41 человек был убит и более 200 получили ранения в результате ожесточенного пограничного конфликта из-за доступа к водным ресурсам в регионе между двумя бывшими советскими республиками Таджикистаном и Кыргызстаном.
В других регионах Азии также существует множество водных конфликтов.
Например, крупнейшие и важнейшие реки Азии контролируются Китаем - именно поэтому в Индии и Бангладеш растут волнения. Эксперты полагают, что в ближайшие годы борьба за воду здесь может стать еще более ожесточенной.
Вторым по величине регионом с водным конфликтом в мире является Африка.
Гигантская плотина, которую Эфиопия планирует построить стоимостью более пяти миллиардов долларов, чтобы перекрыть Голубой Нил, протекающий по ее территории, недавно вызвала здесь много проблем - проект, который вызывает особый ужас в нижнем Египте, где вода из Нила была источником средств к существованию страны на протяжении веков.
https://www.statista.com/chart/27272/water-conflicts/
https://www.worldwater.org/conflict/list/
Комментарии, по рейтингу, по дате