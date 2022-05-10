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В мире
Нищета и несправедливость
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danilov 10 Мая 2022 в 13:19:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 10.05.2022 в 14:22:28   # 797887
Кто бв нашим либералам донес бы это что глабплизация сначала своего рвнка должна быть а потом уже дружить с мировым рвнком . А не как сначала международный уровень а потом все остальное. О себе заботится надо
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  Lukas 10.05.2022 в 15:51:18   # 797893
Цитата: Konstant от 10.05.2022 08:22:28
Кто бв нашим либералам донес бы это что глабплизация сначала своего рвнка должна быть а потом уже дружить с мировым рвнком . А не как сначала международный уровень а потом все остальное. О себе заботится надо


они о себе в первую очередь и заботятся, потом всё остальное.
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