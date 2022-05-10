Нищета и несправедливость

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Цитата: Konstant от 10.05.2022 08:22:28
Кто бв нашим либералам донес бы это что глабплизация сначала своего рвнка должна быть а потом уже дружить с мировым рвнком . А не как сначала международный уровень а потом все остальное. О себе заботится надо
Кто бв нашим либералам донес бы это что глабплизация сначала своего рвнка должна быть а потом уже дружить с мировым рвнком . А не как сначала международный уровень а потом все остальное. О себе заботится надо
они о себе в первую очередь и заботятся, потом всё остальное.