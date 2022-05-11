Власти Таиланда раздадут населению миллион кустов медицинской конопли

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danilov 12 Мая 2022 в 10:34:55
Об этом заявил вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун.
"Начиная с 9 июня 2022 года граждане Таиланда смогут выращивать столько каннабиса в своих домах, сколько захотят", - сказал министр в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
"После легализации домашнего выращивания конопли в июне мы намереваемся раздать бесплатно населению один миллион кустов конопли", - написал он.
Большинство тайцев живет, даже в городах, в индивидуальных домах с прилегающей к ним территорией, на которой они смогут теперь свободно выращивать медицинскую коноплю.
По словам министра, выращивание конопли в индивидуальных приусадебных хозяйствах и реализация на рынке выращенной конопли и продуктов ее переработки никак не ограничивается новым законом по количеству кустов, и только посадки конопли и ее переработка в рамках промышленного фармацевтического производства подлежит лицензированию Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами.
Единственным жестким условием является выращивание именно медицинской конопли и производство медицинской марихуаны с низким содержанием психотропных веществ (ниже 0,2% тетрагидроканнабинола, основного активного вещества конопли), напомнил глава Минздрава Таиланда, добавив, что производство и использование (в том числе курение) марихуаны с высоким содержанием психотропных веществ по-прежнему преследуется по закону.
Политика постепенной легализации медицинской марихуаны последовательно проводится правительством Таиланда уже несколько лет. В 2022 году, в условиях, когда необходимо быстрое восстановление экономики страны после пандемии коронавирусной инфекции, правительство Таиланда видит развитие отрасли экономики, связанной с выращиванием и переработкой медицинской конопли, в качестве одного из бустеров общего экономического развития.
"Домашнее выращивание медицинской конопли и выработка медицинской марихуаны создадут для населения и государства доход не менее 10 миллиардов таиландских бат (около 290 миллионов долларов) в год", - спрогнозировал Чанвиракун.
https://ria.ru/20220511/konoplya-1787964003.html
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