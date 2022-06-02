 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Канада временно декриминализирует хранение некоторых незаконных наркотиков
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Июня 2022 в 11:07:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 02.06.2022 в 11:40:34   # 798697
Экспериментаторы. Весь мир так соблазнят.
поощрить | покарать
  Konstant 02.06.2022 в 17:31:12   # 798711
Еще пару млн наркоманов
поощрить | покарать
  Джимбо 02.06.2022 в 18:37:57   # 798715
Quote:
чтобы помочь решить растущую проблему злоупотребления наркотиками
....декриминализируем хранение этих наркотиков. У нее деменция?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь