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Канада временно декриминализирует хранение некоторых незаконных наркотиков
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danilov 02 Июня 2022 в 11:07:08
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Absolute
02.06.2022 в 11:40:34
# 798697
Экспериментаторы. Весь мир так соблазнят.
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Konstant
02.06.2022 в 17:31:12
# 798711
Еще пару млн наркоманов
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Джимбо
02.06.2022 в 18:37:57
# 798715
Quote:
чтобы помочь решить растущую проблему злоупотребления наркотиками
....декриминализируем хранение этих наркотиков. У нее деменция?
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