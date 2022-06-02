Забастовка рабочих в России

Концерт группы ДДТ на домашнем стадионе «Спартака» перенесли на 2023 год.



Концерт должен был состояться 10 июня на «Открытие Банк Арене».



Согласно информации на официальном сайте группы, мероприятие перенесено на 17 июня 2023 года, но дата проведения концерта может измениться.



«Мэрия Москвы, ее службы, отвечающие за безопасность, нам не позволили играть этот концерт. Ребята, которые проводили концерт, не получили разрешения.



Мэрия мотивировала это тем, что еще нет решения суда. Но суд смешной: в Уфе и административка, к Москве это никакого отношения не имеет. Но понятно, что это из-за нашей позиции против спецоперации», – сказал лидер группы Юрий Шевчук.



На Шевчука ранее составили протокол по статье КоАП о дискредитации действий армии РФ.