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В мире
ВО ФРАНЦИИ ПРИЗВАЛИ ГРАЖДАН НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНДИЦИОНЕРОВ
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danilov 07 Июня 2022 в 17:22:50
Министр экологических преобразований Франции Амели де Моншален призвала французов не злоупотреблять этим летом использованием кондиционеров в свете повышения цен на электричество, а также в целях борьбы с климатическими изменениями.

"Я призываю французов к "энергетической трезвости". Наша цель - снизить на 40% наше энергопотребление к 2030 году. Этого можно добиться благодаря коллективному выбору. Я призываю французов не злоупотреблять использованием кондиционеров, не охлаждать чрезмерно дома, так как на это уходит много электроэнергии", - сказала министр в ответ на вопрос о том, стоит ли французам летом ограничить использование кондиционеров.
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