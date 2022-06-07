ВО ФРАНЦИИ ПРИЗВАЛИ ГРАЖДАН НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНДИЦИОНЕРОВ

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danilov 07 Июня 2022 в 17:22:50
"Я призываю французов к "энергетической трезвости". Наша цель - снизить на 40% наше энергопотребление к 2030 году. Этого можно добиться благодаря коллективному выбору. Я призываю французов не злоупотреблять использованием кондиционеров, не охлаждать чрезмерно дома, так как на это уходит много электроэнергии", - сказала министр в ответ на вопрос о том, стоит ли французам летом ограничить использование кондиционеров.
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