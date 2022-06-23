Умер Пьер Нарцисс и Юрий Шатунов

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Manitu 23 Июня 2022 в 15:03:51
По данным СМИ, артист скончался от остановки сердца после операции на почке. Певцу было 45 лет.
23 июня умер экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов.
Как сообщил менеджер 48-летнего исполнителя ряду российских изданий, причиной смерти стал обширный инфаркт.
"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", - приводят слова Кудряшова СМИ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 23.06.2022 в 18:59:09 # 799393
Цитата: Manitu от 23.06.2022 10:58:44
Шатунов - легенда.
Шатунов - легенда.
Согласен. На скольких его песнях вырос я. И сколько его песен до сих пор прокручивают на разных мероприятиях.
Но всё равно соболезную.