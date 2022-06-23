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В мире
Умер Пьер Нарцисс и Юрий Шатунов
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Manitu 23 Июня 2022 в 15:03:51
22 июня ушел из жизни российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Об этом сообщила дочь артиста Каролина-Кристель Калачева
По данным СМИ, артист скончался от остановки сердца после операции на почке. Певцу было 45 лет.
23 июня умер экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов.
Как сообщил менеджер 48-летнего исполнителя ряду российских изданий, причиной смерти стал обширный инфаркт.
"Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось", - приводят слова Кудряшова СМИ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 23.06.2022 в 15:24:18   # 799381
Я думал, Пьер Нарцисс старше. Царство небесное!
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  Софруджу 23.06.2022 в 15:32:02   # 799383
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  Софруджу 23.06.2022 в 15:33:32   # 799384
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  Manitu 23.06.2022 в 16:58:44   # 799386
Шатунов - легенда. Никто из всех современных самых известных певцов не смог добиться такой популярности. И несмотря на это, оставался простым и порядочным человеком. Царствие небесное Юра.
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  Пастафариан 23.06.2022 в 18:59:09   # 799393
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  Panasonic 23.06.2022 в 19:22:29   # 799394
Цитата: Manitu от 23.06.2022 10:58:44
Шатунов - легенда.

Согласен. На скольких его песнях вырос я. И сколько его песен до сих пор прокручивают на разных мероприятиях.
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  Маке0912 23.06.2022 в 21:25:56   # 799397
Мне Юру Шатунова жаль. Соболезную. Простые но звучащие песни были. Он младше меня на несколько лет , молодой ещё был. Пьера Нарциса тоже жаль . Но он мне кроме шоколадного зайца в основном ничем не запомнился.
Но всё равно соболезную.
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  старик 24.06.2022 в 00:16:23   # 799398
48 лет и обширный инфаркт! Сказался образ жизни или наследственность? Практически в расцвете сил.
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