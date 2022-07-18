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В мире
Аргентина бастует — страна переживает самый острый инфляционный кризис в мире
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danilov 18 Июля 2022 в 13:48:37
Рекордная за последние 30 лет инфляция в 64% вынудила аргентинцев выехать на протест. Цены растут так быстро, что жители лучше помнят, сколько стоили продукты в 1990-х, чем те, что были день назад.



В итоге на прошлой неделе подобные протестные заезды прошли в большинстве регионах. Люди жаловались на высокие цены, налоговое давление, к которому добавилось отсутствие дизельного топлива, удобрений и дождей.

В совокупности все проблемы серьезно угрожают посевам — фермеры прогнозируют сбор урожая на этой неделе в 17,7 млн тонн, что на 5,5 млн меньше, чем за прошлый период сбора урожая. Хозяйственники заявляют, что в таких кошмарных условиях посевы сократятся и в следующих сезонах.

За последние 30 лет Аргентина пережила множество кризисов, в том числе считающийся крупнейшим дефолтом в мировой истории в 2002-ом году. Но даже тогда бедных было меньше, чем сейчас — 35% против нынешних 40%.

Как следствие — Аргентинцы научись переводить свои сбережения в криптовалюту, и теперь государство лидирует по уровню популярности крипты в мире.

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