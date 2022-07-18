Аргентина бастует — страна переживает самый острый инфляционный кризис в мире

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danilov 18 Июля 2022 в 13:48:37
В итоге на прошлой неделе подобные протестные заезды прошли в большинстве регионах. Люди жаловались на высокие цены, налоговое давление, к которому добавилось отсутствие дизельного топлива, удобрений и дождей.
В совокупности все проблемы серьезно угрожают посевам — фермеры прогнозируют сбор урожая на этой неделе в 17,7 млн тонн, что на 5,5 млн меньше, чем за прошлый период сбора урожая. Хозяйственники заявляют, что в таких кошмарных условиях посевы сократятся и в следующих сезонах.
За последние 30 лет Аргентина пережила множество кризисов, в том числе считающийся крупнейшим дефолтом в мировой истории в 2002-ом году. Но даже тогда бедных было меньше, чем сейчас — 35% против нынешних 40%.
Как следствие — Аргентинцы научись переводить свои сбережения в криптовалюту, и теперь государство лидирует по уровню популярности крипты в мире.
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