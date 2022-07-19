В Великобритании зафиксирована рекордная температура за всю историю - 39,1 градус Цельсия

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Июля 2022 в 17:22:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 19.07.2022 в 17:24:39 # 800660
Цитата: Manitu от 19.07.2022 18:14:24у нас каждое лето настоящее так что сиесту надо вводить вме равно люди даже не ходят
У нас на севере Казахстана сегодня +41. Завтра ещё теплее обещают. Водичка на пляже супер. Люблю когда жарко. Наконец-то настоящее лето.
У нас на севере Казахстана сегодня +41. Завтра ещё теплее обещают. Водичка на пляже супер. Люблю когда жарко. Наконец-то настоящее лето.