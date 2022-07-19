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В мире
В Великобритании зафиксирована рекордная температура за всю историю - 39,1 градус Цельсия
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danilov 19 Июля 2022 в 17:22:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 19.07.2022 в 17:24:39   # 800660
Да, и у нас всю неделю будет тепло
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  Konstant 19.07.2022 в 19:38:55   # 800663
Нормальная Джетысайская погода....изнеженные какие...
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  Эндрю 19.07.2022 в 20:31:47   # 800664
Ну нормально, как у нас сейчас в Шыме, завтра по теплее обещают, 42+
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  Ал 19.07.2022 в 20:55:45   # 800665
Терморегуляция организма во многом зависит от испарения пота, поэтому во влажном климате жара переносится гораздо тяжелее, а особенно, - в безветренную погоду...
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  Васяй 19.07.2022 в 22:58:39   # 800674
пусть погреются!
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  Васяй 19.07.2022 в 23:53:47   # 800682
щАС ТЕМРЛАР РАСКАЖЕТ ПОЧЕМУ! жДЕМ
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  старик 20.07.2022 в 00:05:08   # 800687
Горячо бритам во всех отношениях.
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  Manitu 20.07.2022 в 00:14:24   # 800691
У нас на севере Казахстана сегодня +41. Завтра ещё теплее обещают. Водичка на пляже супер. Люблю когда жарко. Наконец-то настоящее лето.
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  Васяй 20.07.2022 в 00:14:30   # 800692
нУ ВОТ,КУЧУ ГОВНА ПОД ПОД НИКОМ ТЫМПЫЛАРИЙ ВЫВЕЛ В РЕЙТИНГ!
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  Konstant 20.07.2022 в 01:44:11   # 800707
Цитата: Manitu от 19.07.2022 18:14:24
У нас на севере Казахстана сегодня +41. Завтра ещё теплее обещают. Водичка на пляже супер. Люблю когда жарко. Наконец-то настоящее лето.
у нас каждое лето настоящее так что сиесту надо вводить вме равно люди даже не ходят
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  Templar 20.07.2022 в 04:39:00   # 800713
Что с уасей? Заберите телефон у пациента
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