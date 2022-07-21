Банковский скандал в Китае: выплаты на фоне массовых протестов и танки на улицах

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danilov 22 Июля 2022 в 11:53:23
Управление комиссии КНР по регулированию банковской деятельности по провинции Хэнань заявило о предстоящих выплатах возмещений пострадавшим в результате одной из крупнейших банковских афер в стране. В ночь на 21 июля из-за непрекращающихся протестов китайские власти вывели на улицы городов провинции танки.
Напомним, 10 июля сотни вкладчиков вышли на протест к отделению Народного банка Китая (ЦБ) в административном центре провинции Хэнань городе Чжэнчжоу и потребовали свои деньги. Ранее ряд банков, включая Yuzhou Xin Min Sheng Village Bank, Tuocheng Huanghuai Village Bank, Shangcai Huimin Village Bank и Kaifeng Xin Dong Fang Village Bank в провинции Хэнань, а также два других банка в провинции Аньхой приостановили работу онлайн-банкинга. В результате вкладчики со всей страны фактически потеряли доступ к своим депозитам. По сообщениям китайских СМИ, доступ к своим депозитам на общую сумму 40 миллиардов юаней (около шести миллиардов долларов) потеряли примерно 400 тысяч человек.
В прошлую пятницу власти начали первый этап компенсационных выплат. Свои депозиты получили лица, вклады которых не превышают 50 тысяч юаней (7,4 тысячи долларов). Теперь ожидается новый этап.
«С 25 июля начнется второй этап выплат клиентам четырех банков. Возмещение получат лица, чьи вклады не превышают 100 тысяч юаней», — говорится в официальном заявлении управления, опубликованном 21 июля.
Следует отметить, что властям удалось задержать несколько десятков человек, причастных к скандалу: под следствие попали как минимум три чиновника из провинции Хэнань, а также местные органы регулирования банковской деятельности.
Предварительное расследование показало, что преступная группа, возглавляемая держателем контрольного пакета акций частной компании Henan Xincaifu Group Investment Holding, подозревается в использовании соответствующих банков для незаконного снятия депозитов с 2011 года. По данным китайской полиции, злоумышленники незаконным путем получили контроль над кредиторами, продавали финансовые продукты через собственную платформу и создавали подставные компании для сокрытия информации.
https://eadaily.com/ru/news/2022/07/21/bankovskiy-skandal-v-kitae-vyplaty-na-fone-massovyh-protestov-i-tanki-na-ulicah
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