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В мире
Собчак: Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена-Барре
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danilov 01 Августа 2022 в 13:34:04
Бывшего руководителя Администрации президента РФ Анатолия Чубайса госпитализировали в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре.

Об этом в своем telegram-канале сообщила телеведущая Ксения Собчак.

Она приводит слова самого Чубайса о том, что его состояние средней тяжести, стабильное.

Синдром Гийена-Барре, который, как утверждается, диагностировали у Чубайса, – это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражается собственными периферическими нервами.

Обычно синдром сопровождается мышечной слабостью, болезненными ощущениями, онемением, а порой даже параличом.

В конце марта Чубайс ушел с поста специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал из страны в Стамбул, затем находился в Италии. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию. Позднее говорилось, что экс-глава «Роснано» находится в Израиле. Чубайс после своего отъезда также покинул Совет директоров АФК «Система» и ее портфельной компании АО «Электрозавод».

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