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Франция Жители страны требуют отставки Макрона
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danilov 05 Сентября 2022 в 11:04:16
Комментарии,
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Джимбо
05.09.2022 в 13:07:49
# 802742
Прелестно, прелестно.
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СССР
05.09.2022 в 15:32:24
# 802752
Протестующие ещё требуют выхода из НАТО
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ЛиКа
05.09.2022 в 16:06:36
# 802755
Цитата:
СССР
от
05.09.2022 09:32:24
Протестующие ещё требуют выхода из НАТО
и присоединения к РФ)
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