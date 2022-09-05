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В мире
Франция Жители страны требуют отставки Макрона
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danilov 05 Сентября 2022 в 11:04:16
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Джимбо 05.09.2022 в 13:07:49   # 802742
Прелестно, прелестно.
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  СССР 05.09.2022 в 15:32:24   # 802752
Протестующие ещё требуют выхода из НАТО
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  ЛиКа 05.09.2022 в 16:06:36   # 802755
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