Британская Королева всё

Виндзоры (то есть Сакс-Кобург-Готские) – ответвление Ганноверов. Ганноверы "легитимизированы" Стюартами (первый Георг был внуком Якова I). Стюарты "легитимизированны" тем, что этот самый Яков (папаня печально известного короля Карла I) был праправнуком Генриха VII Тюдора. Который, на самом деле, узурпатор и самозванец. А последний законный король Британии - Ричард III, погибший в битве при Босворте.