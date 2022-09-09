Британская Королева всё

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danilov 09 Сентября 2022 в 09:59:13
Ранее врачи заявяли, что переживают за здоровье монарха. Елизавета была королевой Соединенного Королевства 69 лет — с 1953 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: СССР от 09.09.2022 04:49:20
Виндзоры (то есть Сакс-Кобург-Готские) – ответвление Ганноверов. Ганноверы "легитимизированы" Стюартами (первый Георг был внуком Якова I). Стюарты "легитимизированны" тем, что этот самый Яков (папаня печально известного короля Карла I) был праправнуком Генриха VII Тюдора. Который, на самом деле, узурпатор и самозванец. А последний законный король Британии - Ричард III, погибший в битве при Босворте.
Виндзоры (то есть Сакс-Кобург-Готские) – ответвление Ганноверов. Ганноверы "легитимизированы" Стюартами (первый Георг был внуком Якова I). Стюарты "легитимизированны" тем, что этот самый Яков (папаня печально известного короля Карла I) был праправнуком Генриха VII Тюдора. Который, на самом деле, узурпатор и самозванец. А последний законный король Британии - Ричард III, погибший в битве при Босворте.
Садись, 5!
Я уже беспокоюсь за ЛН...
Цитата: Manitu от 09.09.2022 06:46:19
А нафига вообще нужны эти монархи? Кучка дармоедов на шее государства. Робеспьер в своё время правильно сделал.
А нафига вообще нужны эти монархи? Кучка дармоедов на шее государства. Робеспьер в своё время правильно сделал.
Традиция, сэр!