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В мире
Британская Королева всё
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danilov 09 Сентября 2022 в 09:59:13
Великобритании в возрасте 96 лет скончалась Елизавета II.
Ранее врачи заявяли, что переживают за здоровье монарха. Елизавета была королевой Соединенного Королевства 69 лет — с 1953 года.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 09.09.2022 в 10:49:20   # 802858
Виндзоры (то есть Сакс-Кобург-Готские) – ответвление Ганноверов. Ганноверы "легитимизированы" Стюартами (первый Георг был внуком Якова I). Стюарты "легитимизированны" тем, что этот самый Яков (папаня печально известного короля Карла I) был праправнуком Генриха VII Тюдора. Который, на самом деле, узурпатор и самозванец. А последний законный король Британии - Ричард III, погибший в битве при Босворте.
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  Mikado 09.09.2022 в 11:42:32   # 802859
Цитата: СССР от 09.09.2022 04:49:20
Виндзоры (то есть Сакс-Кобург-Готские) – ответвление Ганноверов. Ганноверы "легитимизированы" Стюартами (первый Георг был внуком Якова I). Стюарты "легитимизированны" тем, что этот самый Яков (папаня печально известного короля Карла I) был праправнуком Генриха VII Тюдора. Который, на самом деле, узурпатор и самозванец. А последний законный король Британии - Ричард III, погибший в битве при Босворте.


Садись, 5!
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  Hairless 09.09.2022 в 11:48:18   # 802860
Урожайный год!!!
Я уже беспокоюсь за ЛН...
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  Орыс 09.09.2022 в 12:15:59   # 802861
Не чё так пожила , лет 70 в начальниках
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  Manitu 09.09.2022 в 12:46:19   # 802862
А нафига вообще нужны эти монархи? Кучка дармоедов на шее государства. Робеспьер в своё время правильно сделал.
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  Hairless 09.09.2022 в 12:57:27   # 802863
Цитата: Manitu от 09.09.2022 06:46:19
А нафига вообще нужны эти монархи? Кучка дармоедов на шее государства. Робеспьер в своё время правильно сделал.

Традиция, сэр!
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  lado 09.09.2022 в 13:02:38   # 802864
Боже, храни короля!
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  Manitu 09.09.2022 в 15:17:19   # 802865
Король умер. Да здравствует король!
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