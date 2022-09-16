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В мире
Немецкие пекари объявили забастовку и вышли на протест
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danilov 16 Сентября 2022 в 19:22:08
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 16.09.2022 в 22:22:58   # 803066
Кренделек за 8 ёро можно и исключить из рациона.
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  Skype 16.09.2022 в 22:25:35   # 803069
за хлебом в Венгрию, заодно и помыться
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