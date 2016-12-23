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В мире
Андрей Карлов похоронен с воинскими почестями
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danilov 22 Декабря 2016 в 22:46:21
Раскрыть Путин и Лавров лично на похоронах Карлова

Раскрыть Путин объяснил отсутствие охраны у Карлова




Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 23.12.2016 в 00:19:07   # 568420
Есть русская пословица: "Лес рубят - щепки летят". Цинично, но такова жизнь. Если бы мне предложили стать послом с риском для жизни, но с хорошим содержанием, орденами и воинскими почестями, я бы согласился. Пожарные, полицейские, шахтеры рискуют каждый день.
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  МишкаНаСевер 23.12.2016 в 00:56:30   # 568429
Цитата: bolatbol от 23.12.2016 00:19:07
Есть русская пословица: "Лес рубят - щепки летят". Цинично, но такова жизнь. Если бы мне предложили стать послом с риском для жизни, но с хорошим содержанием, орденами и воинскими почестями, я бы согласился. Пожарные, полицейские, шахтеры рискуют каждый день.

Сравнение какое-то... Теплого с мягким...
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