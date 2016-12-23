Андрей Карлов похоронен с воинскими почестями

Есть русская пословица: "Лес рубят - щепки летят". Цинично, но такова жизнь. Если бы мне предложили стать послом с риском для жизни, но с хорошим содержанием, орденами и воинскими почестями, я бы согласился. Пожарные, полицейские, шахтеры рискуют каждый день.