Андрей Карлов похоронен с воинскими почестями

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danilov 22 Декабря 2016 в 22:46:21
Президент почтил память посла Российской Федерации в Турции, трагически погибшего 19 декабря в Анкаре в результате террористического акта.
В.Путин выразил сердечные соболезнования родственникам А.Карлова – его матери Марии Александровне, вдове Марине, сыну Геннадию, сестре Елене.
На церемонии прощания также присутствовали Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Министр иностранных дел Сергей Лавров.
В.Путин выразил сердечные соболезнования родственникам А.Карлова – его матери Марии Александровне, вдове Марине, сыну Геннадию, сестре Елене.
На церемонии прощания также присутствовали Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Министр иностранных дел Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин объяснил, почему посла в Анкаре Андрея Карлова в момент нападения не защищала вооруженная охрана.
По словам главы государства, вооруженная охрана работает только на территории дипломатического представительства, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, вооруженная охрана работает только на территории дипломатического представительства, передает РИА «Новости».
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 23.12.2016 в 00:56:30 # 568429
Цитата: bolatbol от 23.12.2016 00:19:07
Есть русская пословица: "Лес рубят - щепки летят". Цинично, но такова жизнь. Если бы мне предложили стать послом с риском для жизни, но с хорошим содержанием, орденами и воинскими почестями, я бы согласился. Пожарные, полицейские, шахтеры рискуют каждый день.
Есть русская пословица: "Лес рубят - щепки летят". Цинично, но такова жизнь. Если бы мне предложили стать послом с риском для жизни, но с хорошим содержанием, орденами и воинскими почестями, я бы согласился. Пожарные, полицейские, шахтеры рискуют каждый день.
Сравнение какое-то... Теплого с мягким...