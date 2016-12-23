Хочу в тюрьму

Сергея должны были отпустить уже завтра-послезавтра вместе с третьим осужденным Николаем Морозовым. Однако Сергей решил не оставлять своего друга Алексея Ерунова и по личной инициативе попросил отбыть на родину вместе с Алексеем.
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едридмадрид 23 Декабря 2016 в 09:44:33
В июне за участие в беспорядках в Марселе перед матчем чемпионата Европы сборных России и Англии суд приговорил трех российских болельщиков к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет.
Директор по работе с болельщиками московского "Локомотива" Алексей Ерунов был осужден на два года, директор фан-клуба "Арсенала" Сергей Горбачев - на 18 месяцев, болельщик московского "Динамо" Николай Морозов - на один год.
"Сергея должны были отпустить уже завтра-послезавтра вместе с третьим осужденным Николаем Морозовым. Однако Сергей решил не оставлять своего друга Алексея Ерунова и по личной инициативе попросил отбыть на родину вместе с Алексеем. В Россию они вернутся в середине января, примерно 16-17 числа", - сообщил Максимов.
http://tass.ru/sport/3895114
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 23.12.2016 в 12:49:25 # 568568
ну а что , как говорится хоть пару дней в французской тюрьме , чем лишние дни у себя на Родине
ну а то что типа" кента не бросаю" - это разговор для бедных , сидел бы где в Индии или в другое не европейской стране , врятли так думал , бежал бы с этих нар - только пятки и видели ,
ну а так - карту патриотизма разыграл )))
едридмадрид 23.12.2016 в 12:50:02 # 568569