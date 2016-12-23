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В мире
Хочу в тюрьму
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едридмадрид 23 Декабря 2016 в 09:44:33
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Арестованный во Франции российский футбольный фанат Сергей Горбачев решил остаться в тюрьме до января, несмотря на освобождение до нового года. Об этом ТАСС сообщил сотрудник отдела по работе с болельщиками тульского "Арсенала" Михаил Максимов.

В июне за участие в беспорядках в Марселе перед матчем чемпионата Европы сборных России и Англии суд приговорил трех российских болельщиков к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет.
Директор по работе с болельщиками московского "Локомотива" Алексей Ерунов был осужден на два года, директор фан-клуба "Арсенала" Сергей Горбачев - на 18 месяцев, болельщик московского "Динамо" Николай Морозов - на один год.

"Сергея должны были отпустить уже завтра-послезавтра вместе с третьим осужденным Николаем Морозовым. Однако Сергей решил не оставлять своего друга Алексея Ерунова и по личной инициативе попросил отбыть на родину вместе с Алексеем. В Россию они вернутся в середине января, примерно 16-17 числа", - сообщил Максимов.

http://tass.ru/sport/3895114
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  Aboka 23.12.2016 в 09:51:47   # 568471
Quote:
Сергея должны были отпустить уже завтра-послезавтра вместе с третьим осужденным Николаем Морозовым. Однако Сергей решил не оставлять своего друга Алексея Ерунова и по личной инициативе попросил отбыть на родину вместе с Алексеем.


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  SVOY 23.12.2016 в 10:07:01   # 568480
Этож как хорошо ему на Родине живётся, что в тюрьму хочет
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  ss720 23.12.2016 в 10:09:32   # 568482
Русские своих не бросают (с)
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  332-712 23.12.2016 в 12:16:38   # 568539


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  едридмадрид 23.12.2016 в 12:49:25   # 568568
" Посмотрел, где живется лучше - и сделал осознанный выбор"

ну а что , как говорится хоть пару дней в французской тюрьме , чем лишние дни у себя на Родине

ну а то что типа" кента не бросаю" - это разговор для бедных , сидел бы где в Индии или в другое не европейской стране , врятли так думал , бежал бы с этих нар - только пятки и видели ,
ну а так - карту патриотизма разыграл )))

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  едридмадрид 23.12.2016 в 12:50:02   # 568569
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