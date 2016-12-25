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В мире
Ту-154: катастрофа после вылета из Сочи
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Alexy 25 Декабря 2016 в 13:26:05
Сегодня после выполнения взлета в 05:30 с аэродрома Сочи/Адлер исчез с экранов радиолокаторов принадлежащий российскому Министерству обороны самолет Ту-154. На его борту находилось 83 пассажира и 8 членов экипажа. В Сочи самолет прилетел из московского аэродрома Чкаловский для дозаправки.

На его борту находились военнослужащие, музыканты и представители прессы. Самолет должен был лететь на сирийскую военную базу Хмеймим. Ведутся поиски самолета.

Предполагаемое место катастрофы самолета обнаружено в акватории Черного моря. Сообщается, что на борту находились артисты ансамбля им. Александрова, а также 9 журналистов телеканала «Звезда» и других СМИ.

Предположительно, регистрационные знаки самолета RA-85572.

Источник: http://aviasafety.ru

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 25.12.2016 в 22:09:24   # 569062
Quote:
Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура в России в связи с падением Ту-154.
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  Zoggyla 25.12.2016 в 22:13:27   # 569063
Жалко людей.Трагедия.
НО.
Женька Курицына в своем твите такую херню написала, что больше ей не быть Боженой Рынска.
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  Ал 25.12.2016 в 22:32:34   # 569065
Опубликован список пассажиров упавшего Ту-154 https://rg.ru/2016/12/25/reg-ufo/opublikovan-spisok-passazhirov-upavshego-tu-154.html

Quote:
Всего в состав ансамбля входили 186 артистов: мужской хор, оркестр и танцевальная группа.
...
Большая часть оркестра и часть балетной труппы осталась в Москве.
"Не полетел оркестр, выступать должны были под минусовую фонограмму", - сказал агентству Интерфакс артист хора ансамбля Сергей Хлопников, который также должен был лететь на этом самолете.
http://www.bbc.com/russian/news-38431215
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  Zoggyla 25.12.2016 в 22:35:30   # 569066
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  Ал 25.12.2016 в 22:43:50   # 569067
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  Викторовна 26.12.2016 в 00:00:23   # 569068
Валерий Халилов разбился. Дирижер военных оркестров. Вы его помните по парадам на 9 мая. Уникальная личность .. была. Балетные девочки и парни, хор, солисты. Что же это творится в мире ?!!!!!!!!
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  Софруджу 26.12.2016 в 00:10:41   # 569069
Цитата: Викторовна от 26.12.2016 00:00:23
Валерий Халилов разбился. Дирижер военных оркестров. Вы его помните по парадам на 9 мая. Уникальная личность .. была. Балетные девочки и парни, хор, солисты. Что же это творится в мире ?!!!!!!!!

Ансамбль Александрова! Легендарный! Всегда восхищался! Вечная память
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  Викторовна 26.12.2016 в 00:34:45   # 569070
Эта идиотка Божена Курицына сегодня уволена из журнала, понаписала в твиттере гадости про трагедию. Всегда удивлялась: как можно жить в стране и обгаживать ее постоянно ? Ну не нравится строй, президент,- мир открыт,- уезжай где тебе будет сладко и уютно !
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  Zhycie est 26.12.2016 в 01:42:50   # 569071
Доктор Лиза - других таких нет сейчас...жила так, как немногие смогут. Всегда была, как Данко - светила людям, показывая дорогу... Всегда удивляла - казалось, нельзя еще больще отдавать себя людям. И погибла- как жила. Вечнная память ей и ее делу.
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  Zhycie est 26.12.2016 в 01:44:22   # 569072
Как можно писать гадости про людей, только потому что они работали на каком-то канале?
Работала с двумя сотрудниками НТВ - хорошие парни, нормальные, без московкого гонора.
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