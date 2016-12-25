Ту-154: катастрофа после вылета из Сочи

Всего в состав ансамбля входили 186 артистов: мужской хор, оркестр и танцевальная группа....Большая часть оркестра и часть балетной труппы осталась в Москве."Не полетел оркестр, выступать должны были под минусовую фонограмму", - сказал агентству Интерфакс артист хора ансамбля Сергей Хлопников, который также должен был лететь на этом самолете.