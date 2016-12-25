Ту-154: катастрофа после вылета из Сочи

Президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура в России в связи с падением Ту-154.
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Alexy 25 Декабря 2016 в 13:26:05
На его борту находились военнослужащие, музыканты и представители прессы. Самолет должен был лететь на сирийскую военную базу Хмеймим. Ведутся поиски самолета.
Предполагаемое место катастрофы самолета обнаружено в акватории Черного моря. Сообщается, что на борту находились артисты ансамбля им. Александрова, а также 9 журналистов телеканала «Звезда» и других СМИ.
Предположительно, регистрационные знаки самолета RA-85572.
Источник: http://aviasafety.ru
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Комментарии, по рейтингу, по дате
НО.
Женька Курицына в своем твите такую херню написала, что больше ей не быть Боженой Рынска.
Quote:
Всего в состав ансамбля входили 186 артистов: мужской хор, оркестр и танцевальная группа.
...
Большая часть оркестра и часть балетной труппы осталась в Москве.
"Не полетел оркестр, выступать должны были под минусовую фонограмму", - сказал агентству Интерфакс артист хора ансамбля Сергей Хлопников, который также должен был лететь на этом самолете.
http://www.bbc.com/russian/news-38431215
...
Большая часть оркестра и часть балетной труппы осталась в Москве.
"Не полетел оркестр, выступать должны были под минусовую фонограмму", - сказал агентству Интерфакс артист хора ансамбля Сергей Хлопников, который также должен был лететь на этом самолете.
http://www.bbc.com/russian/news-38431215
Цитата: Ал от 25.12.2016 22:32:34Хреновы дела.
Опубликован список пассажиров упавшего Ту-154 https://rg.ru/2016/12/25/reg-ufo/opublikovan-spisok-passazhirov-upavshego-tu-154.html
Опубликован список пассажиров упавшего Ту-154 https://rg.ru/2016/12/25/reg-ufo/opublikovan-spisok-passazhirov-upavshego-tu-154.html
Викторовна 26.12.2016 в 00:00:23 # 569068
Цитата: Викторовна от 26.12.2016 00:00:23
Валерий Халилов разбился. Дирижер военных оркестров. Вы его помните по парадам на 9 мая. Уникальная личность .. была. Балетные девочки и парни, хор, солисты. Что же это творится в мире ?!!!!!!!!
Валерий Халилов разбился. Дирижер военных оркестров. Вы его помните по парадам на 9 мая. Уникальная личность .. была. Балетные девочки и парни, хор, солисты. Что же это творится в мире ?!!!!!!!!
Ансамбль Александрова! Легендарный! Всегда восхищался! Вечная память
Викторовна 26.12.2016 в 00:34:45 # 569070
Zhycie est 26.12.2016 в 01:42:50 # 569071
Zhycie est 26.12.2016 в 01:44:22 # 569072
Работала с двумя сотрудниками НТВ - хорошие парни, нормальные, без московкого гонора.