Опубликована запись последнего сеанса связи с упавшим в Черное море Ту-154 в Сочи

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Alexy 25 Декабря 2016 в 22:04:32
Опубликованы предполагаемые переговоры экипажа самолёта Минобороны РФ Ту-154 с авиадиспетчерами. На записи авиадиспетчер передаёт данные о погоде и другие условия вылета. В конце аудиозаписи диспетчеры пытаются связаться с экипажем самолёта, но ответа не получают. Самолет Минобороны упал в Черное море На борту было 93 человека включая ансамбль Александрова Самолёт Минобороны РФ Ту-154 упал в Чёрное море.
Обломки воздушного судна обнаружены в радиусе от 2 до 12 миль от берега.
Ранее сообщалось, что военный борт, совершавший рейс из Сочи в Сирию, пропал с радаров рано утром 25 декабря в небе над Чёрным морем. На борту находились 93 человека, среди них были артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Ведутся поисковые работы.
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