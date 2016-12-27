Продавец хурмы из Узбекистана подарил детскому дому в Москве фрукты

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danilov 27 Декабря 2016 в 15:14:52
Как рассказала на своей странице в Facebook Ирина Фесенко, оказывающая помощь детским хосписам, она приехала на продуктовую базу за абхазскими мандаринами для детей к Новому году.
Тогда она не могла и предположить, что уедет с базы с несколькими ящиками первоклассных фруктов и овощей, которые детям подарит простой работник, узнав о ее важной миссии. Там она встретила мигранта, который подарил детям по большому ящику первоклассной хурмы и помидоров, узнав, что она покупает продукты на праздничный стол детям.
«Сегодняшний день оказался для меня промозглым. Спешу домой, чтобы согреться. До Нового года совсем чуть-чуть. Я понимаю, что ещё не купила мандарины для акции, которая проходит в детских хосписах Москвы (нужно привезти мандарины или какие-нибудь сладости, чтобы создать атмосферу праздника). Развернула машину и еду в сторону ФудСити. Вот он — второй док с манящими ароматами апельсинов, мандаринов и хурмы. Протискиваюсь сквозь снующих тележек, в надежде найти абхазские мандарины. Турецкие, сербские, наконец вижу надпись Абхазия. Пробую… не то, не они:(( Мамой клянусь, Абхазия, говорит продавец. Но зачем же так обманывать. Грех это…На душе грустно. Покупаю три ящика сербских (тоже вкусных), параллельно хватаю таджика с рохлей, мы грузим мое богатство в тележку и направляемся к выходу. У выхода немного притормаживаю — Узбекская дыня, вся обмотанная в кокон, прямо попросилась на праздничный стол ) Продавец, взвешивая дыню, хитро спросил, не много ли мандаринов я себе прикупила. Начинаю объяснять, что это детям, на Новый год, в детский дом. Продавец, плохо говорящий по-русски, ещё раз переспросил о месте доставки мандаринов, лицо его стало серьезным. Он взял большой ящик с хурмой и прямо наседая на меня сказал: возьми, передашь от меня детям», — написала девушка.
Растроганная до глубины души Ирина начала было отказываться от столь щедрого дара. Однако собеседник остановил ее. На вопрос, как отблагодарить его за подарок, парень лишь попросил произнести фразу «Аллах, награди Умара».
«Чувства мои смешались… брать, не брать, да как это так… без денег… А он спрашивает дальше: а что, у этих детей мамы нет? Есть мама, говорю, но эти дети лежат в больнице, многие неизлечимо больны и мы стараемся сделать им небольшой праздник. Тогда продавец берет ящик шикарных узбекских помидоров и несёт на тележку. И это тоже детям. Нет….не нужно… им наверное этого нельзя, надрывно говорю я (хотя в душе я просто не понимаю, как смогу отблагодарить этого молодого парня)…Можно…, я знаю, можно, отвечает он, только, когда будешь отдавать скажи — Аллах, награди Умара», — заключила Ирина Фесенко.
Бреду к машине, позади тащится тележка с подарками. На глаза почему-то навернулись слезы, где-то в горле застрял комок и душит. Да, религии у нас разные, но в каждой из них есть любовь и сострадание, уважение и забота о ближнем. Спасибо тебе, Умар! Храни тебя, Господь", - пишет Ирина.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=234468970311723&id=100012458658042&pnref=story
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Insar от 27.12.2016 15:49:35
а фруктыта из шыкента судя из газет упоковке
а фруктыта из шыкента судя из газет упоковке
Молодец! Наблюдательный
Но все ровно респект.
Карл Зайцев 27.12.2016 в 17:59:50 # 569427
Цитата: Insar от 27.12.2016 15:49:35точно, тоже присмотрелся
а фруктыта из шыкента судя из газет упоковке
а фруктыта из шыкента судя из газет упоковке
после "событий" с "бабушкой на Красной площади" отношусь к подобным материалам с осторожностью... но если это не фейк: "Аллах, награди Умара!!!"