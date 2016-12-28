Опубликованы последние слова пилотов Ту-154

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danilov 28 Декабря 2016 в 09:24:24
Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!»
По словам источника, пленка речевого черного ящика не пострадала при падении самолета. Работа со вторым, параметрическим, самописцем пока не начата.
Источник в оперативном штабе на месте катастрофы подтвердил агентству «Интерфакс» эту версию. «По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился», — сообщил он.
https://lenta.ru/news/2016/12/27/lastwords/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Нашли пока параметрический самописец и вчера его только мыли и вскрывали. Расшифровки еще нет для общественности с него. А речевой самописец ищут до сих пор.
danilov 28.12.2016 в 10:14:40 # 569523
Админ, не распространяйте дезу. Лайф ру вброс сделал и все его подхватили.
Это проблемы лайфа. Уже давно на всех новостных агентствах эта новость. Удалить предлагаете?
Молодцы, фэйк раскрыли
едридмадрид 28.12.2016 в 10:21:29 # 569527
Цитата: danilov от 28.12.2016 10:14:40
Quote:
Это проблемы лайфа. Уже давно на всех новостных агентствах эта новость. Удалить предлагаете?
Молодцы, фэйк раскрыли
Quote:
Админ, не распространяйте дезу. Лайф ру вброс сделал и все его подхватили.
Это проблемы лайфа. Уже давно на всех новостных агентствах эта новость. Удалить предлагаете?
Молодцы, фэйк раскрыли
прикол в том - что основная масса инфы - от лайф , реальная
НО - другое дело КАК эту инфу предоставить