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В мире
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154
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danilov 28 Декабря 2016 в 09:24:24
Эксперты расшифровали запись бортового речевого самописца потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154. Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, во вторник, 27 декабря, сообщает Life.

Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!»

По словам источника, пленка речевого черного ящика не пострадала при падении самолета. Работа со вторым, параметрическим, самописцем пока не начата.

Источник в оперативном штабе на месте катастрофы подтвердил агентству «Интерфакс» эту версию. «По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился», — сообщил он.

https://lenta.ru/news/2016/12/27/lastwords/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 28.12.2016 в 09:41:37   # 569499
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  андремас 28.12.2016 в 09:42:03   # 569500
Фейк.
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  Walter 28.12.2016 в 09:51:21   # 569505
Перегруз
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  Mikado 28.12.2016 в 09:58:20   # 569513
Админ, не распространяйте дезу. Лайф ру вброс сделал и все его подхватили.
Нашли пока параметрический самописец и вчера его только мыли и вскрывали. Расшифровки еще нет для общественности с него. А речевой самописец ищут до сих пор.
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  danilov 28.12.2016 в 10:14:40   # 569523
Quote:
Админ, не распространяйте дезу. Лайф ру вброс сделал и все его подхватили.


Это проблемы лайфа. Уже давно на всех новостных агентствах эта новость. Удалить предлагаете?
Молодцы, фэйк раскрыли
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  едридмадрид 28.12.2016 в 10:21:29   # 569527
Цитата: danilov от 28.12.2016 10:14:40
Quote:
Админ, не распространяйте дезу. Лайф ру вброс сделал и все его подхватили.


Это проблемы лайфа. Уже давно на всех новостных агентствах эта новость. Удалить предлагаете?
Молодцы, фэйк раскрыли


прикол в том - что основная масса инфы - от лайф , реальная
НО - другое дело КАК эту инфу предоставить
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  SVOY 28.12.2016 в 11:20:39   # 569553
Кругом враньё.
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