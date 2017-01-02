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Участники команды "Полюс независимости" достигли Южного полюса
name19 02 Января 2017 в 15:22:32
Они дошли! Сагимбаев Магжан, Юшин Юрий, Галимбеков Ильяс, Шарипов Даулет. Магжан Сагимбаев передаёт поздравление с Новым Годом с Южного полюса! Ураааа! Участники команды "Полюс независимости" достигли Южного полюса. Были трудные 217 километров, каждый день наши парни проходили по 20-22 километра на лыжах, а в последний день 31 декабря они прошли 30 киломелометров. Все преодолели - и холод, и шквальный ветер,и и белое безмолвие арктической пустыни, и обморожения, и пожар в палатке. А радость от счастливых моментов: празднование дня рождения самого молодого участника Ильяса(ему стукнуло 24 декабря 21 год)и покорение самой высокой точки Антарктиды пика Винсон-4892 метра, дала команде силы и позитивный настрой на победу. В команде из 4-х участников был наш шымкентец Шарипов Даулет.