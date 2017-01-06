Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Тысячи пластиковых яиц с игрушками выбросило на берег в Германии
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 06 Января 2017 в 17:42:44
Тысячи пластиковых яиц с игрушками внутри обнаружили жители германского острова Лангеог на берегу Северного моря.
Яйца, ставшие настоящим сюрпризом для местного населения, могли находиться в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен. Это могло произойти во время шторма, предполагают местные СМИ.


2048x1536
(553,01 Кб)

1536x2048
(643,35 Кб)


В соцсетях появились фотографии и видеоролики, на которых люди собирают пластиковые яйца, чтобы очистить от них пляж.
Пластиковые яйца и другие предметы рассыпаны вместе с водорослями на линии пляжа в 500 метров. Интересно, что инструкция, находящаяся внутри яиц, написана на русском языке

http://izvestia.ru/news/656035#ixzz4UyYQM2mV
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Максимыч 06.01.2017 в 17:52:57   # 571315
Анек в тему:

Спрашивают моряка: Был ли случай, чтоб Вам было реально страшно?
- Перевозили мы как то груз - 10000 кукол. И попали в шторм. И вот когда корабль накренился вправо, то все эти 10000 кукол хором сказали "Мама"...
Вот тут я и обосрался...
поощрить (5) | покарать
  едридмадрид 06.01.2017 в 17:59:21   # 571317


вот контейнер ,его тоже на берег вынесло
поощрить | покарать
  bozon house 06.01.2017 в 18:01:30   # 571318
Ага, русскими буквами, но это не значит - русский язык
поощрить | покарать
  едридмадрид 06.01.2017 в 18:02:25   # 571319


поощрить | покарать
  едридмадрид 06.01.2017 в 18:03:03   # 571320
поощрить | покарать
  bozon house 06.01.2017 в 18:06:36   # 571321
поощрить | покарать
  едридмадрид 06.01.2017 в 18:08:21   # 571322




короче праздник , для их детворы ,
там ещё и конструкторы ЛЕГО вынесло на берег

поощрить | покарать
  едридмадрид 06.01.2017 в 18:10:29   # 571323
поощрить | покарать
  bozon house 06.01.2017 в 18:13:28   # 571327
Хорошо,хорошо, - это прямые поставки Крыжопольской фабрики детской игрушки детям Африки.
поощрить | покарать
  332-712 06.01.2017 в 18:48:51   # 571334
опять эти русские. ну нигде от них спасенья нет...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь