Тысячи пластиковых яиц с игрушками выбросило на берег в Германии

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едридмадрид 06 Января 2017 в 17:42:44
Яйца, ставшие настоящим сюрпризом для местного населения, могли находиться в контейнере, потерянном грузовым судном на пути в город Бремерхафен. Это могло произойти во время шторма, предполагают местные СМИ.
В соцсетях появились фотографии и видеоролики, на которых люди собирают пластиковые яйца, чтобы очистить от них пляж.
Пластиковые яйца и другие предметы рассыпаны вместе с водорослями на линии пляжа в 500 метров. Интересно, что инструкция, находящаяся внутри яиц, написана на русском языке
http://izvestia.ru/news/656035#ixzz4UyYQM2mV
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Спрашивают моряка: Был ли случай, чтоб Вам было реально страшно?
- Перевозили мы как то груз - 10000 кукол. И попали в шторм. И вот когда корабль накренился вправо, то все эти 10000 кукол хором сказали "Мама"...
Вот тут я и обосрался...
едридмадрид 06.01.2017 в 17:59:21 # 571317
вот контейнер ,его тоже на берег вынесло
bozon house 06.01.2017 в 18:01:30 # 571318
едридмадрид 06.01.2017 в 18:02:25 # 571319
едридмадрид 06.01.2017 в 18:03:03 # 571320
bozon house 06.01.2017 в 18:06:36 # 571321
Цитата: едридмадрид от 06.01.2017 18:03:03
едридмадрид 06.01.2017 в 18:08:21 # 571322
короче праздник , для их детворы ,
там ещё и конструкторы ЛЕГО вынесло на берег
едридмадрид 06.01.2017 в 18:10:29 # 571323
Цитата: bozon house от 06.01.2017 18:06:36
Цитата: едридмадрид от 06.01.2017 18:03:03
читай грамматику ,эти игрушки - это не китайский подпольный ширпотреб , там всё РОВНО и четко написано
bozon house 06.01.2017 в 18:13:28 # 571327