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Турция утопает в снегу
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danilov 09 Января 2017 в 15:48:07
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DuMoH
09.01.2017 в 16:56:03
# 571798
А когда у нас будет столько снега?
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Makintosh
09.01.2017 в 17:35:40
# 571822
климатическое оружие в действии.
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старик
09.01.2017 в 17:38:12
# 571824
Quote:
А когда у нас будет столько снега?
А на кой черт Вам это надо? Хотите остаться без газоснабжения и воды?
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