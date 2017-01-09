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В мире
Турция утопает в снегу
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danilov 09 Января 2017 в 15:48:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DuMoH 09.01.2017 в 16:56:03   # 571798
А когда у нас будет столько снега?
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  Makintosh 09.01.2017 в 17:35:40   # 571822
климатическое оружие в действии.
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  старик 09.01.2017 в 17:38:12   # 571824
Quote:
А когда у нас будет столько снега?
А на кой черт Вам это надо? Хотите остаться без газоснабжения и воды?
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