В псковском отеле отказали в регистрации гей-паре из ЕС

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 12 Января 2017 в 11:19:52
Как пояснил управляющий гостиницей, эти клиенты уже приезжали в отель. «Первый раз все было тихо и мирно, во второй раз они приехали с другим настроением, стремились выставить свои отношения напоказ», – цитирует управляющего «Комсомольская правда».
«Мы просто после этого приняли решение внести их в черный список и больше им не подтверждать бронирование», – отметил менеджер.
«Им отказано не потому, что они нетрадиционной ориентации. А потому что они ведут себя слишком публично», – пояснил управляющий отелем.
«Мы стараемся себя позиционировать как семейный отель. И их поведение под это не подпадает», –добавил менеджер.
http://vz.ru/news/2017/1/11/853015.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 12.01.2017 11:26:57
А чего приезжали то? Пусть катятся в свой ЕС. Там им ни в чём не откажут.
А чего приезжали то? Пусть катятся в свой ЕС. Там им ни в чём не откажут.
Это геи-мозахисты наверное - в Псков на Родину десантников (там военных на душу населения больше, чем "понаехавших" в Москве) в здравом уме, без принуждения, неоднократно... или идиоты... ваше место у "гейвропы"...
Цитата: GoodZone от 12.01.2017 11:39:44
Это геи-мозахисты наверное - в Псков на Родину десантников (там военных на душу населения больше, чем "понаехавших" в Москве) в здравом уме, без принуждения, неоднократно... или идиоты... ваше место у "гейвропы"...
Цитата: Manitu от 12.01.2017 11:26:57
А чего приезжали то? Пусть катятся в свой ЕС. Там им ни в чём не откажут.
А чего приезжали то? Пусть катятся в свой ЕС. Там им ни в чём не откажут.
Это геи-мозахисты наверное - в Псков на Родину десантников (там военных на душу населения больше, чем "понаехавших" в Москве) в здравом уме, без принуждения, неоднократно... или идиоты... ваше место у "гейвропы"...
GoodZone опередил. Тоже подумал, что мазохисты к десантуре в гости решили наведаться.
Оттуда в Рязань надо было махнуть за добавкой.
Quote:
Житель одной из стран ЕС, которому вместе с партнером два года назад отказали в регистрации в одном из отелей города Остров в Псковской области в связи с их нетрадиционной ориентацией, в начале этой недели оставил негативный отзыв о посещении гостиницы, сообщают СМИ.
Заднеприводные не из Эстонии родом?