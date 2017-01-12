В псковском отеле отказали в регистрации гей-паре из ЕС

А чего приезжали то? Пусть катятся в свой ЕС. Там им ни в чём не откажут.

Цитата: GoodZone от

Цитата: Manitu от

А чего приезжали то? Пусть катятся в свой ЕС. Там им ни в чём не откажут. А чего приезжали то? Пусть катятся в свой ЕС. Там им ни в чём не откажут.

Это геи-мозахисты наверное - в Псков на Родину десантников (там военных на душу населения больше, чем "понаехавших" в Москве) в здравом уме, без принуждения, неоднократно... или идиоты... ваше место у "гейвропы"... Это геи-мозахисты наверное - в Псков на Родину десантников (там военных на душу населения больше, чем "понаехавших" в Москве) в здравом уме, без принуждения, неоднократно... или идиоты... ваше место у "гейвропы"...

Житель одной из стран ЕС, которому вместе с партнером два года назад отказали в регистрации в одном из отелей города Остров в Псковской области в связи с их нетрадиционной ориентацией, в начале этой недели оставил негативный отзыв о посещении гостиницы, сообщают СМИ.