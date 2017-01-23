В австралийских аэропортах откажутся от проверки паспортов

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едридмадрид 23 Января 2017 в 15:38:41
В воздушных гаванях страны установят приборы, которые будут сканировать лица, глаза и/или отпечатки пальцев путешественников, сопоставляя эту информацию со сведениями из базы данных.
Установление личности пассажира будет происходить автоматически и не займет много времени. Австралийское правительство хочет, чтобы к 2020 году с помощью подобной системы проверялись до 90 процентов всех прибывающих из-за рубежа гостей.
В июле этого года новые технологии внедрят в аэропорту столицы страны Канберры, а в воздушных гаванях Сиднея и Мельбурна — в ноябре. Проект будет завершен к марту 2019 года.
Эксперт Австралийского института стратегической политики Джон Койн (John Coyne) отмечает, что подобная система будет первой в мире.
В настоящее время в ряде воздушных гаваней этого государства функционируют приборы SmartGates, которые сканируют паспорта зарубежных туристов. Они были внедрены около 10 лет назад. SmartGates будут заменены новыми технологиями проверки личности.
https://lenta.ru/news/2017/01/23/australia_airports/
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Цитата: bIP6bIC от 23.01.2017 15:51:16
Где то в аэропортах перестанут проверять, а где то на жд вокзалах начнут...
Где то в аэропортах перестанут проверять, а где то на жд вокзалах начнут...
Проверять не перестанут, а изменят методы проверки. Да и в Австралию на поезде не попадешь - это отдельный материк-государство, либо по воде либо по воздуху... им гораздо легче контролировать свои границы и следить за передвижением иностранцев в силу своей обособленности и удаленности от остальных ...