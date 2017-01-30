Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка Ирис Миттенар

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едридмадрид 30 Января 2017 в 15:39:12
Миттенар — уроженка Лилля и учится на хирурга-стоматолога. Новая «Мисс Вселенная» также увлекается экстремальными видами спорта, любит французскую кухню и путешествия
https://www.missuniverse.com/post/2065
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 30.01.2017 в 16:32:14 # 577013
Цитата: Manitu от 30.01.2017 16:27:02
А что, кончитоподобные уже не в тренде? Это же ущемление прав меньшинств.
А что, кончитоподобные уже не в тренде? Это же ущемление прав меньшинств.
надеюсь не надо тебе рассжевывать разницу между конкурсом КРАСОТЫ "мисс вселенная" , и конкурсом где песни поют , типа "Евровидение"
едридмадрид 30.01.2017 в 16:38:37 # 577014
Цитата: adapter от 30.01.2017 16:28:19
Ябв
Ябв
да такую можно хотеть ))
едридмадрид 30.01.2017 в 16:41:54 # 577016