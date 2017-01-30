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В мире
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка Ирис Миттенар
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едридмадрид 30 Января 2017 в 15:39:12


Миттенар — уроженка Лилля и учится на хирурга-стоматолога. Новая «Мисс Вселенная» также увлекается экстремальными видами спорта, любит французскую кухню и путешествия



https://www.missuniverse.com/post/2065


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 30.01.2017 в 16:27:02   # 577011
А что, кончитоподобные уже не в тренде? Это же ущемление прав меньшинств.
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  adapter 30.01.2017 в 16:28:19   # 577012
Ябв
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  едридмадрид 30.01.2017 в 16:32:14   # 577013
Цитата: Manitu от 30.01.2017 16:27:02
А что, кончитоподобные уже не в тренде? Это же ущемление прав меньшинств.




надеюсь не надо тебе рассжевывать разницу между конкурсом КРАСОТЫ "мисс вселенная" , и конкурсом где песни поют , типа "Евровидение"
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  едридмадрид 30.01.2017 в 16:38:37   # 577014
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  едридмадрид 30.01.2017 в 16:41:54   # 577016
а вот ВСЯ великолепная троица за 2016 год

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  M54 30.01.2017 в 17:12:19   # 577029
Бляяя она же ведь тоже какает
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