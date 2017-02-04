Самая смертоносная метель в истории, погубившая 4 тысячи жизней.

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danilov 04 Февраля 2017 в 19:12:02
К 9 февраля, когда натиск снегопада значительно снизился, на северо-западе и в центре страны высота снежного покрова достигала трех метров, а на юге снежные барханы возвышались на восемь метров. Сотни населенных пунктов оказались отрезанными от внешнего мира: пурга оборвала телефонные линии и ЛЭП, завалила дороги.
В результате более ста сел и деревень были полностью разрушены. Люди, укрывшиеся в домах, погибали при обрушении крыши или оказывались погребенными заживо. В селах Каккан и Кумар не осталось ни единого выжившего.
Огромное количество жертв объясняется прежде всего тем, что спасатели не могли прийти на помощь. Практически нулевая видимость не позволяла передвигаться даже на вертолете. Многие погибли от обморожения и болезней, не имея необходимых медикаментов. Температура воздуха в те дни опустилась до –20 градусов по Цельсию. А после того как стихия отступила и снег начал таять, измученных иранцев настигло еще и мощное наводнение…
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Nafis от 04.02.2017 21:54:51
Есть ли док фильм по этой теме?
Есть ли док фильм по этой теме?
Как мы к этому готовы ?
Вот всём вопрос .
Заранее надо думать .
Цитата: Маке0912 от 05.02.2017 00:30:54Сложно согласиться, нельзя всего предвидеть.А когда еще в эти дела вмешивается экономика, то потерь вообще не избежать.
Онамалии всегда были и будут.
Как мы к этому готовы ?
Вот всём вопрос .
Заранее надо думать .
Онамалии всегда были и будут.
Как мы к этому готовы ?
Вот всём вопрос .
Заранее надо думать .