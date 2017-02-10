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В мире
В США самолет едва не сбил «борт №1» Дональда Трампа
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Гость 10 Февраля 2017 в 13:46:04
В США началось расследование по факту внезапного и опасного сближения воздушного судна с самолетом Boeing-747 президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в небе над Флоридой 3 февраля, когда Трамп направлялся из Вашингтона в свою резиденцию Мар-а-Лаго на выходные.

Самолет, который, по данным источников, летел параллельно «борту №1», когда тот приближался к Палм-Бич, должен был сохранять дистанцию по меньшей мере в три морские мили (около 5,5 километра) от самолета президента Трампа.

Отмечается, что экипажи обоих самолетов смогли «войти в визуальный контакт».

Еще один источник пояснил, что все время полета экипажи воздушных судов находились на постоянной связи с авиадиспетчером и «риска столкновения не было».

«Официальные лица расследуют причины, по которым произошел инцидент с «потерей дистанции», и наверняка будут опрашивать пилотов и диспетчеров», — сообщает американская пресса.

Какой именно самолет сблизился с «бортом №1» и на какую дистанцию, не уточняется.

https://ria.ru/
https://www.nur.kz/1403403-v-ssha-samolet-edva-ne-sbil-bort-1-don.html
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