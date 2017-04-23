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В районе Мутновской ГеоЭС. Камчатка
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danilov 23 Апреля 2017 в 10:19:48

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  DrAnDuLeT 23.04.2017 в 11:06:33   # 598164
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  Хитрая жопа 23.04.2017 в 12:35:32   # 598170
Мутная ГеоЭС
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  Nafis 23.04.2017 в 13:11:33   # 598174
Чья очередь тратуары от снега чистить?😂😂😂
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