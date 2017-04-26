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В мире
Южная Корея объяснила рост фактов депортации казахстанцев
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danilov 27 Апреля 2017 в 09:30:46
Одной из причин массовой депортации казахстанцев из Южной Кореи представители Сеула назвали борьбу с нелегальной трудовой деятельностью.

В Астане состоялся четвёртый раунд казахстанско-корейских консультаций по консульским вопросам, сообщает МИД РК.

Одной из основных тем переговоров стали участившиеся случаи депортации казахстанских граждан, въезжающих в Южную Корею с туристическими, деловыми целями и для прохождения лечения.

Делегацию проинформировали о многочисленных фактах отказа казахстанцам во въезде в Южную Корею и росте жалоб о депортации.

Корейские дипломаты пояснили, что одной из причин массовой депортации является рост числа казахстанцев, прибывающих в Южную Корею по безвизовому режиму для нелегальной трудовой деятельности. Они пообещали для решения этой проблемы провести в ближайшее время в Сеуле межведомственные консультации с миграционными службами своей страны .

По данным МИД РК, в Южной Корее сейчас насчитывается около двух тысяч казахстанцев-нелегалов. Точной статистики о том, скольким казахстанцам в целом отказано во въезде в Корею, нет.

25 апреля 47 казахстанцев допросили в аэропорту Сеула и не пустили в страну. Многие из них забронировали и оплатили отель, приобрели билеты на обратную дорогу.

https://informburo.kz/novosti/yuzhnaya-koreya-obyasnila-rost-faktov-deportacii-kazahstancev.html
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