Южная Корея объяснила рост фактов депортации казахстанцев

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danilov 27 Апреля 2017 в 09:30:46
В Астане состоялся четвёртый раунд казахстанско-корейских консультаций по консульским вопросам, сообщает МИД РК.
Одной из основных тем переговоров стали участившиеся случаи депортации казахстанских граждан, въезжающих в Южную Корею с туристическими, деловыми целями и для прохождения лечения.
Делегацию проинформировали о многочисленных фактах отказа казахстанцам во въезде в Южную Корею и росте жалоб о депортации.
Корейские дипломаты пояснили, что одной из причин массовой депортации является рост числа казахстанцев, прибывающих в Южную Корею по безвизовому режиму для нелегальной трудовой деятельности. Они пообещали для решения этой проблемы провести в ближайшее время в Сеуле межведомственные консультации с миграционными службами своей страны .
По данным МИД РК, в Южной Корее сейчас насчитывается около двух тысяч казахстанцев-нелегалов. Точной статистики о том, скольким казахстанцам в целом отказано во въезде в Корею, нет.
25 апреля 47 казахстанцев допросили в аэропорту Сеула и не пустили в страну. Многие из них забронировали и оплатили отель, приобрели билеты на обратную дорогу.
https://informburo.kz/novosti/yuzhnaya-koreya-obyasnila-rost-faktov-deportacii-kazahstancev.html
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