Возвращаешься домой, а в твоей кровати какой-то мужик с твоей девушкой

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danilov 27 Апреля 2017 в 10:17:00
Американец Дастон Холлоуэй из города Эмори (Техас) попал на первые полосы мировых таблоидов после публикации нескольких фото в своем Facebook.
Мужчина неожиданно вернулся из командировки домой и застал свою девушку, спящую в компании любовника. Однако личную драму он воспринял с юмором, сделав несколько снимков из спальни и даже селфи на фоне ничего не подозревающей парочки, пишет The Sun.
"Когда приходишь домой и видишь рядом с женщиной, которую любил, другого мужчину! Хорошие мужчины заслуживают хороших женщин", - подписал он фотографии.
Дастон признался, что сначала хотел пнуть незнакомца. Но затем схватил смартфон и начал спокойно снимать. "Попытался разбудить девушку, но она была слишком пьяна. Хотел спросить ее, какой завтрак приготовить этому парню ", - пошутил он.
Спустя несколько часов обманутый мужчина удалил снимки из соцсети, но они попали в СМИ, став интернет-сенсацией и прославив их автора. В одном из своих последних постов американец сообщил, что интернет-пользователи со всего мира выразили ему свою поддержку.
По его словам, после всего случившегося его "мир разрушился". Но получив от людей тысячи сообщений с добрыми словами, он решил, что не все так плохо.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Это совсем не то, о чём ты подумал
По ходу у него рога хорошие и на всегда .
-Ну ка сядьте рядышком, я вас сфоткаю.
- Зачем?
- На памятник.
Даригер Ватс 27.04.2017 в 11:10:08 # 599210
Познакомился в баре с девушкой выпили, она пригласила к себе домой, на утро какой то тип приехал и пока ты спишь делает селфи на фоне спящего тебя)))
Сладкая Вата 27.04.2017 в 11:18:57 # 599217
Цитата: AWP от 27.04.2017 10:29:44
Молодчик. Не каждый так сможет повести в такой ситуации
Молодчик. Не каждый так сможет повести в такой ситуации
а как себя вести? отмудохать обоих и присесть?
Это ж США, не СНГ. Правильно сделал, что сфоткал, теперь по закону суд на его стороне и баба, х*й что получит с него! Грамотный ход.
Цитата: Сладкая Вата от 27.04.2017 11:18:57
а как себя вести? отмудохать обоих и присесть?
Это ж США, не СНГ. Правильно сделал, что сфоткал, теперь по закону суд на его стороне и баба, х*й что получит с него! Грамотный ход.
Цитата: AWP от 27.04.2017 10:29:44
Молодчик. Не каждый так сможет повести в такой ситуации
Молодчик. Не каждый так сможет повести в такой ситуации
а как себя вести? отмудохать обоих и присесть?
Это ж США, не СНГ. Правильно сделал, что сфоткал, теперь по закону суд на его стороне и баба, х*й что получит с него! Грамотный ход.
вапще-то, баба ему не жена, чтобы что-то получать...
Цитата: Даригер Ватс от 27.04.2017 11:10:08Походу Вы бывали в такой ситуации?
Взгляд с другой стороны:
Познакомился в баре с девушкой выпили, она пригласила к себе домой, на утро какой то тип приехал и пока ты спишь делает селфи на фоне спящего тебя)))
Взгляд с другой стороны:
Познакомился в баре с девушкой выпили, она пригласила к себе домой, на утро какой то тип приехал и пока ты спишь делает селфи на фоне спящего тебя)))