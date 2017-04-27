Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В мире
Возвращаешься домой, а в твоей кровати какой-то мужик с твоей девушкой
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Апреля 2017 в 10:17:00


Американец Дастон Холлоуэй из города Эмори (Техас) попал на первые полосы мировых таблоидов после публикации нескольких фото в своем Facebook.



Мужчина неожиданно вернулся из командировки домой и застал свою девушку, спящую в компании любовника. Однако личную драму он воспринял с юмором, сделав несколько снимков из спальни и даже селфи на фоне ничего не подозревающей парочки, пишет The Sun.



"Когда приходишь домой и видишь рядом с женщиной, которую любил, другого мужчину! Хорошие мужчины заслуживают хороших женщин", - подписал он фотографии.



Дастон признался, что сначала хотел пнуть незнакомца. Но затем схватил смартфон и начал спокойно снимать. "Попытался разбудить девушку, но она была слишком пьяна. Хотел спросить ее, какой завтрак приготовить этому парню ", - пошутил он.



Спустя несколько часов обманутый мужчина удалил снимки из соцсети, но они попали в СМИ, став интернет-сенсацией и прославив их автора. В одном из своих последних постов американец сообщил, что интернет-пользователи со всего мира выразили ему свою поддержку.

По его словам, после всего случившегося его "мир разрушился". Но получив от людей тысячи сообщений с добрыми словами, он решил, что не все так плохо.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 27.04.2017 в 10:23:49   # 599188
поощрить | покарать
  N@VIGATOR 27.04.2017 в 10:28:57   # 599192
Quote:
Это совсем не то, о чём ты подумал

поощрить | покарать
  AWP 27.04.2017 в 10:29:44   # 599193
Молодчик. Не каждый так сможет повести в такой ситуации
поощрить | покарать
  Jokerkz 27.04.2017 в 10:40:37   # 599199
поощрить | покарать
  KAN13 27.04.2017 в 10:43:05   # 599200

По ходу у него рога хорошие и на всегда .
поощрить | покарать
  Manitu 27.04.2017 в 10:56:21   # 599206
Муж, застукав жену с любовником взял фотоаппарат.
-Ну ка сядьте рядышком, я вас сфоткаю.
- Зачем?
- На памятник.
поощрить (1) | покарать
  Даригер Ватс 27.04.2017 в 11:10:08   # 599210
Взгляд с другой стороны:
Познакомился в баре с девушкой выпили, она пригласила к себе домой, на утро какой то тип приехал и пока ты спишь делает селфи на фоне спящего тебя)))
поощрить | покарать
  Сладкая Вата 27.04.2017 в 11:18:57   # 599217
Цитата: AWP от 27.04.2017 10:29:44
Молодчик. Не каждый так сможет повести в такой ситуации


а как себя вести? отмудохать обоих и присесть?
Это ж США, не СНГ. Правильно сделал, что сфоткал, теперь по закону суд на его стороне и баба, х*й что получит с него! Грамотный ход.
поощрить | покарать
  332-712 27.04.2017 в 11:20:46   # 599218
Цитата: Сладкая Вата от 27.04.2017 11:18:57
Цитата: AWP от 27.04.2017 10:29:44
Молодчик. Не каждый так сможет повести в такой ситуации


а как себя вести? отмудохать обоих и присесть?
Это ж США, не СНГ. Правильно сделал, что сфоткал, теперь по закону суд на его стороне и баба, х*й что получит с него! Грамотный ход.


вапще-то, баба ему не жена, чтобы что-то получать...
поощрить | покарать
  Manitu 27.04.2017 в 11:25:06   # 599222
Цитата: Даригер Ватс от 27.04.2017 11:10:08
Взгляд с другой стороны:
Познакомился в баре с девушкой выпили, она пригласила к себе домой, на утро какой то тип приехал и пока ты спишь делает селфи на фоне спящего тебя)))
Походу Вы бывали в такой ситуации?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь