Возвращаешься домой, а в твоей кровати какой-то мужик с твоей девушкой

Цитата: AWP от

Молодчик. Не каждый так сможет повести в такой ситуации Молодчик. Не каждый так сможет повести в такой ситуации

а как себя вести? отмудохать обоих и присесть?Это ж США, не СНГ. Правильно сделал, что сфоткал, теперь по закону суд на его стороне и баба, х*й что получит с него! Грамотный ход.