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В мире
В Черном море корабль «Лиман» столкнулся с судном «Ашот-7»
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danilov 28 Апреля 2017 в 12:08:44
Исследовательское судно Черноморского флота «Лиман» получило пробоину в результате столкновения с кораблем «Ашот-7» в Черном море.

Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Столкновение произошло около 11:53 утра в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор.

«Лиман» получил пробоину правого борта ниже ватерлинии, уточняет ТАСС.

Известно, что пострадавших среди экипажа нет. Сейчас ведется активная борьба за живучесть судна. К месту ЧП направлены корабли Черноморского флота, а также вылетели спасатели на самолете Ан-26.

ТАСС

Разведывательный корабль «Лиман» затонул после столкновения

Разведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» затонул после столкновения с торговым судном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей береговой охраны Турции.

Средний разведывательный корабль (официально — «гидрографическое судно») проекта 861 «Лиман» построен в Гданьске (Польша) в 1970 году. Полное водоизмещение около 1,5 тысяч тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Корабль несет аппаратуру радиотехнической разведки и радиоразведки, а также оснащен гидроакустическим комплексом.

https://lenta.ru/news/2017/04/27/sunk/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Гвардеец 28.04.2017 в 12:10:56   # 599573
уже потонул.
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  bozon house 28.04.2017 в 12:10:59   # 599575
Quote:
В Турции заявили, что судно "Ашот-7", столкнувшееся с российским "Лиманом", практически не пострадало. Как сообщает AP, корабль получил повреждения в районе носовой части.

Отмечается, что столкновение произошло в условиях сильного тумана, однако точные причины инцидента еще выясняются.

Как сообщают местные СМИ, судно, идущее под флагом Того, перевозит овец из Румынии в Иорданию.
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  332-712 28.04.2017 в 12:12:48   # 599579
символичное название
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  Нива 28.04.2017 в 12:18:12   # 599581
Ашот-7 таксовал и подрезал Лиман в борьбе за клиента)))
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  bozon house 28.04.2017 в 12:19:45   # 599582
Цитата: Нива от 28.04.2017 12:18:12
Ашот-7 таксовал и подрезал Лиман в борьбе за клиента)))
Таксист того из Того
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  charg 28.04.2017 в 13:21:18   # 599623
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