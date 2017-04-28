В Черном море корабль «Лиман» столкнулся с судном «Ашот-7»

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danilov 28 Апреля 2017 в 12:08:44
Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Столкновение произошло около 11:53 утра в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор.
«Лиман» получил пробоину правого борта ниже ватерлинии, уточняет ТАСС.
Известно, что пострадавших среди экипажа нет. Сейчас ведется активная борьба за живучесть судна. К месту ЧП направлены корабли Черноморского флота, а также вылетели спасатели на самолете Ан-26.
ТАСС
Разведывательный корабль «Лиман» затонул после столкновения
Разведывательный корабль Черноморского флота «Лиман» затонул после столкновения с торговым судном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей береговой охраны Турции.
Средний разведывательный корабль (официально — «гидрографическое судно») проекта 861 «Лиман» построен в Гданьске (Польша) в 1970 году. Полное водоизмещение около 1,5 тысяч тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Корабль несет аппаратуру радиотехнической разведки и радиоразведки, а также оснащен гидроакустическим комплексом.
https://lenta.ru/news/2017/04/27/sunk/
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 28.04.2017 в 12:10:59 # 599575
В Турции заявили, что судно "Ашот-7", столкнувшееся с российским "Лиманом", практически не пострадало. Как сообщает AP, корабль получил повреждения в районе носовой части.
Отмечается, что столкновение произошло в условиях сильного тумана, однако точные причины инцидента еще выясняются.
Как сообщают местные СМИ, судно, идущее под флагом Того, перевозит овец из Румынии в Иорданию.
Отмечается, что столкновение произошло в условиях сильного тумана, однако точные причины инцидента еще выясняются.
Как сообщают местные СМИ, судно, идущее под флагом Того, перевозит овец из Румынии в Иорданию.
bozon house 28.04.2017 в 12:19:45 # 599582
Цитата: Нива от 28.04.2017 12:18:12Таксист того из Того
Ашот-7 таксовал и подрезал Лиман в борьбе за клиента)))
Ашот-7 таксовал и подрезал Лиман в борьбе за клиента)))
Цитата: Нива от 28.04.2017 12:18:12
Ашот-7 таксовал и подрезал Лиман в борьбе за клиента)))
Ашот-7 таксовал и подрезал Лиман в борьбе за клиента)))