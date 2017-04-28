В Черном море корабль «Лиман» столкнулся с судном «Ашот-7»

В Турции заявили, что судно "Ашот-7", столкнувшееся с российским "Лиманом", практически не пострадало. Как сообщает AP, корабль получил повреждения в районе носовой части.



Отмечается, что столкновение произошло в условиях сильного тумана, однако точные причины инцидента еще выясняются.



Как сообщают местные СМИ, судно, идущее под флагом Того, перевозит овец из Румынии в Иорданию.