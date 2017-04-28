Мексиканку лишили пенсии из-за того, что ей исполнилось 116 лет

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Гость 29 Апреля 2017 в 13:25:56
Мария Феликс. Фото theguardian.com
Мария Феликс родилась на рубеже прошлого века и была свидетельницей Мексиканской революции в 1910-1917 годах.
Согласно свидетельству о рождении, в июле этого года ей исполнится 117 лет.
Однако долгожительница на три месяца осталась без соцпособия в размере 1,200 песо (63 доллара) - в банке ей не выдали карточку, по которой она могла его получать, так как женщина оказалась «слишком стара».
Сотрудники банка заявили Марии, что предельным возрастом для получении банковской карточки является 110 лет.
Стоит признать, что секретарь по развитию мексиканского штата Мигель Кастро, узнав о сложившейся ситуации, лично приехал к ней, извинился и вручил чеки, сумма которых соответствует размеру соцпособия.
Оказалось, что неприятный инцидент произошел из-за технического сбоя – система в банке была заточена на максимальный возраст клиента 110 лет, а возраст Марии превысил «калибровочные пределы» его системы. Сейчас банк делает все возможное, чтобы устранить проблему.
Кастро назвал ситуацию «абсурдной» и сказал, что его офис будет продолжать выдавать чеки Марии, пока проблема с получение карточки не будет решена.
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